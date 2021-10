Palermo, al via la costruzione di una nave militare per il Qatar

3' di lettura

Prende forma a Palermo il polo di costruzioni navali con il rilancio del cantiere di proprietà di Fincantieri. La notizia è che l’azienda ha assegnato al cantiere navale del capoluogo siciliano a costruzione di una nave anfibia LPD – Landing Platform Dock, che rientra nel più ampio contratto firmato nel 2016 con il ministero della Difesa del Qatar per la fornitura di 7 unità di superficie di nuova generazione, con i relativi servizi di supporto, nell'ambito del programma di acquisizione navale nazionale. La costruzione della nuova nave è stata annunciata dal gruppo navale di Trieste ai sindacati: il taglio delle lamiere comincerà fra qualche giorno e l’unità militare sarà realizzata in venti mesi e solo alcune fasi specifiche riguardanti il sistema di combattimento verranno finalizzate a Muggiano. «Il carico di lavoro che ci siamo assicurati ci consente di dare continuità occupazionale a tutti i nostri cantieri e alle nostre maestranze – ha detto l’amministratore delegato di Fincantieri Giuseppe Bono – . Gli investimenti realizzati e quelli in corso ci permettono anche una maggiore efficienza degli stabilimenti, che possono realizzare varie tipologie di navi. Per Palermo, inoltre, la dotazione di moderni bacini consentirà di offrire, unitamente alle comprovate competenze professionali, una capacità produttiva unica per le riparazioni, trasformazioni e refitting di tutti i mezzi navali».

Da tempo i sindacati chiedevano la costruzione di una nave. Grande il coinvolgimento della forza lavoro di tutto il cantiere navale e dell’indotto, per la costruzione, la fornitura di impianti, arredi e motori. La nave non è l’unica novità presentata ai sindacati. Fincantieri ha infatti previsto anche la costruzione di tronconi di navi da crociera, per un totale di 1.400.000 le ore di lavoro di costruzione. «Questa commessa – dice Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di Sistema portuale del mare di Sicilia occidentale – è anche il prodotto dell'accordo siglato con Fincantieri nel 2019 che aveva come obiettivo la creazione nello scalo siciliano di uno dei complessi navalmeccanici più importanti del Mediterraneo. La nave per la Marina Militare del Qatar che verrà costruita nei cantieri di Palermo regala nuovo slancio all'intero progetto e l'AdSP del Mare di Sicilia occidentale lavora senza sosta per concludere opere infrastrutturali che renderanno lo stabilimento di Palermo il fiore all'occhiello della cantieristica mediterranea. Oggi è una giornata davvero importante perché questo risultato si associa a ciò che abbiamo sempre ripetuto: creazione di economia reale uguale incremento dell'occupazione. Uguale futuro per i giovani siciliani».

Soddisfazione sul fronte sindacale. «È una giornata storica, si ritorna a costruire per intero navi al cantiere navale di Palermo. È il segnale che aspettavamo da anni ed è arrivato anche grazie allo sforzo fatto da tutti i lavoratori che hanno dimostrato responsabilità e competenza. Un segnale chiaro da parte di Fincantieri che sta riponendo fiducia nel sito palermitano e che arriva in un contesto di forte difficoltà del settore crocieristico legato alla pandemia» dicono il segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani Antonio Nobile e Antonino Clemente Rsu Fim Cisl Palermo Trapani . Il segretario generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana conclude: «Il cantiere palermitano è pronto per la costruzioni di navi da tempo, e a questo punto però, è necessario che si finalizzi il progetto del bacino da 150.000 tonnellate nei tempi per dotare l'area di una infrastruttura ancora più adeguata a commesse di questa entità ed oltre. Una boccata di ossigeno in un periodo di crisi soffocante per la nostra realtà».