Palestina: piano di pace Usa da 50 miliardi. Ma incassa già i primi no La Casa Bianca lancia la prima parte del suo piano di pace per il Medio Oriente e mette sul piatto 50 miliardi di dollari di investimenti nei territori palestinesi. Sarà presentato durante la conferenza su Medio Oriente che si terrà in Bahrein la prossima settimana

2' di lettura

La Casa Bianca lancia la prima parte del suo piano di pace per il Medio Oriente e mette sul piatto 50 miliardi di dollari di investimenti nei territori

palestinesi lungo la Cisgiordania e la Striscia di Gaza e per sostenere l'economia delle aree limitrofe negli stati confinanti di Giordania, Libano ed Egitto. Il piano sarà presentato da Jared Kushner, consigliere della Casa Bianca e genero del presidente americano Donald Trump, durante la conferenza su Medio Oriente che si terrà in Bahrein la prossima settimana. Intanto, però, incassa già perplessità e una sorta di bocciatura da parte palestinese.

GUARDA IL VIDEO / Piano Usa per Medio Oriente (senza 2 Stati)

La ripartizione delle risorse

Il piano decennale ipotizzato dalla Casa Bianca prevede progetti per 27,5 miliardi di dollari in Cisgiordania (West Bank) e Gaza, e rispettivamente 9,1 miliardi per l’Egitto, 7,4 miliardi per la Giordania e 6,3 per il Libano: tutti Paesi che ospitano folte comunità palestinesi.

LEGGI ANCHE / Usa-Iran, perché né Trump né Teheran vogliono davvero la guerra

Chi dovrebbe mettere i soldi

Le risorse, secondo il piano Usa, saranno erogate da una “banca multinazionale per lo sviluppo” e controllate da un comitato esecutivo che sarà appositamente nominato. La Casa Bianca, anzi, auspica una partecipazione importante da parte degli Stati arabi confinanti. I 50 miliardi di dollari di finanziamenti verranno da un mix di sussidi, prestiti e investimenti privati, e saranno concentrati su progetti e iniziative riguardanti i settori delle telecomunicazioni, del turismo e della sanità, per rafforzare i pilastri dell'economia, dei servizi sociali e delle istituzioni.