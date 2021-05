Palestre, vacanze e concerti: le novità sui voucher nel decreto Sostegni

2' di lettura

Decreto Sostegni a passo di voucher. Il provvedimento che tra poche ore approderà in aula al Senato in vista del via libera in prima lettura nel passaggio nelle Commissioni Finanze e Bilancio ha registrato novità sui “ticket”. Novità che riguardano in particolare palestre, vacanze e concerti.

Ok utilizzo voucher palestre entro 6 mesi da fine pandemia

Arriva la possibilità di avere rimborsi anche dalle palestre, o in alternativa voucher da usare fino a 6 mesi dopo la fine dello stato di emergenza. È quanto prevede un emendamento al decreto legge sostegni, approvato dalle commissioni del Senato. Le palestre, e in generale i soggetti che offrono servizi sportivi, si legge nella proposta di modifica:, «possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi, alternativamente al rimborso o alla realizzazione delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato, utilizzabile entro sei mesi dalla fine dell'emergenza nazionale».

Voucher vacanze validi per 2 anni

Quanto invece alle vacanze, la possibilità di utilizzare i voucher passa da 18 mesi a 2 anni. La proroga di sei mesi riguarda i voucher viaggi emessi per voli, biglietti dei treni, soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici ma anche per gite scolastiche e viaggi di istruzione - compreso il quarto anno all'estero per gli studenti delle scuole superiori. La proposta di modifica stabilisce, inoltre, che «con il consenso delle parti, il voucher può essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggi, ovvero, può essere emesso direttamente in favore di quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o la prenotazione siano stati effettuati dalla stessa».

Più tempo per voucher concerti, durano 3 anni

Si allungano anche i tempi per poter usare i voucher per i biglietti degli spettacoli e dei musei annullati a causa del Covid e delle misure restrittive: saranno validi per tre anni e non più per 18 mesi. Lo prevede un emendamento al Dl Sostegni approvato in Senato. Per quanto riguarda esclusivamente i biglietti dei concerti, questi rimarranno validi sempre per tre anni al massimo a patto però che l'evento sia riprogrammato entro il 2023.

Voto entro giovedì o venerdì, ipotesi fiducia

Il decreto Sostegni dovrebbe essere approvato dal Senato fra giovedì 6 e venerdì 7 maggio. È questo il calendario di massima che circola fra i parlamentari. L'ipotesi è che in Aula venga presentato un maxiemendamento con tutte le modifiche approvate dalle commissioni e che venga posta la fiducia. I lavori in Aula potrebbero iniziare nel pomeriggio, e allora il voto ci sarebbe giovedì in serata, oppure potrebbero cominciare giovedì, per arrivare al voto venerdì in tarda mattinata.