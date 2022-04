Palladium Hotel Group rilancia su Spagna e Sicilia

3' di lettura

Palladium Hotel Group apre l'estate 2022 con l'inaugurazione di TRS Ibiza Hotel e Hard Rock Hotel Marbella, dopo l’avvio di due hotel in Sicilia, Grand Palladium Sicilia Resort & Spa e Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa nell’area di Cefalù oltre a Palladium Hotel Menorca e i nuovi Only YOU Hotels a Valencia e Malaga. E annuncia un nuovo, esclusivo livello di servizi – The signature level - presso Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, come informa una nota del gruppo spagnolo.

Il gruppo ha chiuso il 2021 con un fatturato di 445 milioni, superiore del 131% rispetto al 2020 e inferiore del 40% rispetto al 2019. L'obiettivo di quest'anno è di superare il fatturato del 2019 con le nuove aperture, il riposizionamento di alcuni hotel europei e il consolidamento delle proprietà e dei nuovi brand nei Caraibi, lanciati nel 2019 e adesso a pieno potenziale.

«Siamo reduci da due anni molto particolari eppure soddisfacenti: in Italia, nonostante il periodo difficile abbiamo aperto i 2 hotel in Sicilia e la nostra clientela, come sempre, ci ha premiato: anche in un anno sui generis come il 2021 abbiamo raggiunto il 60% di occupazione, con un market share del 50% dall'Italia e ottimi risultati da Francia e Germania. - commenta Nacho Gozalbo Fernandez, Palladium Hotel Group EMEA Contracting and Promotions Director -. Siamo molto soddisfatti del posizionamento del nostro brand e abbiamo in serbo grandi novità, non solo per Grand Palladium Sicilia Resort & Spa, dove debutta il nostro nuovo servizio esclusivo The Signature Level, ma anche a Ibiza con il nuovo TRS Ibiza Hotel e in Costa del Sol con il nuovo Hard Rock Hotel Marbella. – continua Gozalbo -. Abbiamo sviluppato un servizio più efficiente e sostenibile. Stiamo puntando a una chiara differenziazione del prodotto e all’eccellenza anche dal punto di vista ambientale, che si tradurrà non solo in buoni risultati ma anche in un futuro promettente».

TRS Ibiza Hotel, Hard Rock Hotel Marbella

TRS Ibiza Hotel è il primo in Europa del brand di lusso TRS Hotels. Situato a Cala Gració l’hotel a cinque stelle ospiterà 378 esclusive camere e suite. TRS Ibiza Hotel rivisita il concetto di lusso all-inclusive per proporre un’offerta gastronomica e ricreativa ad hoc. La Golden Hour su Cala Graciò va vissuta dalla Gravity Sky Lounge, uno spazio destinato a diventare uno dei punti di riferimento dell’isola grazie alla piscina a sfioro e agli spettacoli di musica live. L’hotel disporrà di una Zentropia Spa & Wellness. Inoltre, il nuovo Hotel offrirà agli ospiti il servizio butler.

Hard Rock Hotel Marbella, quattro stelle, disporrà di 383 camere e suite, due piscine, tra cui una a sfioro con servizio bar premium, e uno dei più grandi centri per riunioni ed eventi di Marbella con un'estensione di mille mq.

In stile Hard Rock, la musica e l'intrattenimento saranno al centro dell'esperienza anche di Hard Rock Hotel Marbella.

Sostenibilità

Il gruppo continua ad essere fortemente impegnato sul fronte dell'economia circolare, rispetto dell'ambiente e attenzione alla comunità. Ha annunciato che il 100% dell’energia consumata negli hotel spagnoli, e quasi il 20% di quella relativa al consumo relativo a tutto il gruppo, proviene da fonti rinnovabili. Inoltre, si impegna a continuare ad investire in tal senso fino al raggiungimento della soglia del 50% di energia di origine rinnovabile in termini di consumo totale in tutti i suoi hotel. Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, tutti gli hotel di Palladium Hotel Group situati a Playa d’en Bossa, ovvero Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, Hard Rock Hotel Ibiza, Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa e Grand Palladium White Island Resort & Spa, installeranno pannelli solari prima dell’inizio della stagione estiva.

Palladium Hotel Group

Palladium Hotel Group è un gruppo alberghiero spagnolo con cinquant'anni di esperienza è di proprietà del Grupo Empresas Matutes (GEM). Annovera 43 hotel e più di 13.200 camere in sei Paesi: Spagna, Italia, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile, operando su 9 brand: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels e il licensed brand Hard Rock Hotels a Ibiza e Tenerife.