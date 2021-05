Palladium sfida Club Med con due nuovi hotel lusso in Sicilia

I punti chiave Il piano Palladium

L’area tra Campofelice Roccella e Cefalù

Lo sviluppo internazionale

Palladium Hotel Group ha celebrato lo scorso anno il suo 50esimo compleanno, come si legge in una nota. Il gruppo alberghiero che conta ad oggi 48 hotel in 6 Paesi (Spagna, Messico, Repubblica Dominicana, Jamaica, Italia, Brasile) e più di 14mila camere sotto 10 diversi brand, apre oggi due strutture in Sicilia per mantenere il proprio posizionamento negli hotel di lusso nel Mediterraneo.

Palladium Hotel Group ha sviluppato il progetto legato a Grand Palladium Garden Beach Resort & Spa e Grand Palladium Sicilia Resort & Spa assieme al partner strategico Azora. Si tratta di un resort di 10 ettari composto da due hotel con 469 camere. Dopo il successo del marchio Grand Palladium Hotels & Resorts nei Caraibi e Ibiza, il gruppo ha deciso di esportare questo brand in Italia, con 2 proprietà 5 stelle con formula all-inclusive in Sicilia, a Campofelice Roccella.

L'investimento totale comprende ristrutturazione e sviluppo del resort nell’ambito di una joint venture con il gruppo Azora. Le aperture siciliane sono una chiara scommessa su una destinazione in crescita con un forte potenziale nel Mediterraneo e in un’area dove si profila una “competizione” con il polo Club Med di Cefalù, anche se si tratta di gruppi turistici con profili differenti.

Situato fronte mare a Campofelice di Roccella, il resort Palladium dista 50 minuti in auto da Palermo, vicino anche a Bagheria, Termini Imerese, Monreale.



Palladium Hotel Group è un gruppo alberghiero spagnolo di proprietà del Grupo Empresas Matutes (GEM). Come detto annovera 48 hotel e più di 14mila camere in sei Paesi: Spagna, Italia, Messico, Repubblica Dominicana, Giamaica e Brasile, operando su 10 brand: TRS Hotels, Grand Palladium Hotels & Resorts, Palladium Hotels, Palladium Boutique Hotels, Fiesta Hotels & Resorts, Ushuaïa Unexpected Hotels, Ayre Hoteles, Only YOU Hotels, BLESS Collection Hotels e il licensed brand Hard Rock Hotels a Ibiza e Tenerife.



