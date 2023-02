Pallone spia cinese abbattuto dagli Usa. La Cina protesta: «Nessuno ci ha avvertiti»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Gli Usa hanno abbattuto il pallone-spia cinese, per ordine diretto del presidente americano Joe Biden che ha annunciato in prima persona il risultato dell’operazione. Washington non avrebbe avvertito preventivamente Pechino, che stamani ha protestato ed espresso «forte insoddisfazione» per la «reazione eccessiva» degli Usa. La Cina afferma che «salvaguarderà risolutamente diritti e interessi legittimi delle società interessate, riservandosi ulteriori reazioni necessarie». È stato un singolo missile ad abbattere il pallone-spia cinese, secondo quanto afferma un funzionario del Pentagono. Gli Stati Uniti sono stati in grado di raccogliere informazioni di intelligence sul velivolo.

La ricostruzione cinese, in ogni caso, differisce. Gli Stati Uniti non avrebbero messo in guardia la Cina sul piano di abbattere il pallone-spia, dettaglio che avrebbe portato all’ira di Pechino. La Cina ha espresso la sua «forte insoddisfazione e protesta con forza contro l’abbattimento del suo dirigibile civile senza pilota», si legge in una nota del ministero degli Esteri, secondo cui la parte americana ha insistito «nell’usare la forza, ovviamente reagendo in modo eccessivo e violando gravemente la prassi internazionale» malgrado non ci fossero i requisiti di pericolo e l’affermato «uso civile del dirigibile». La Cina «salvaguarderà risolutamente diritti e interessi legittimi delle società interessate, riservandosi il diritto di effettuare ulteriori reazioni necessarie».

Loading...

L’azione di abbattimento del pallone spia cinese, comunque, «è stata intrapresa in coordinamento e con il pieno sostegno del governo canadese», ha detto in una nota il Segretario della difesa americano, Lloyd Austin. «Ringraziamo il Canada per il suo contributo al monitoraggio e all’analisi del pallone attraverso il Norad mentre transitava in Nord America», ha aggiunto. I resti del pallone-spia cinese saranno portati in un laboratorio dell’Fbi a Quantico, in Virginia, per essere analizzati dagli esperti delle agenzie di intelligence americane, secondo fonti vicine al dossier.