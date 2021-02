Palma Mysuite allarga i confini dell’ospitalità con i condo-hotel Grazie alle norme che disciplinano la nuova formula a livello nazionale, il brand scommette su 3 progetti, con un investimento di circa 2-3 milioni di euro, pe rimportare in Italia una soluzione innovativa di Laura Dominici

Tre progetti di condo-hotel in Italia sviluppati da settembre del 2019 ad oggi con il brand Palma Mysuite. È il business plan di Palma Spa, la startup innovativa registrata al Mise il cui azionista di riferimento è la Faberstone Capital fondata da Marco Pennisi, che è anche presidente di Palma Mysuite.

Il lavoro di acquisizione prodotto e progettazione è avvenuto in un anno complicato per il turismo, ma non ha frenato le ambizioni della società che, forte di una specializzazione nella gestione di ...