Palorosa rende attuale la cesta intrecciata delle donne del Guatemala

Reinterpretare l’artigianato del Guatemala per esportare oggetti nel resto del mondo. Il brand Palorosa è nato con questo intento dalla mente creativa di Cecilia Pirani, architetto del paesaggio, italiana di origine guatemalteca. Perno sul quale si fonda il brand è l’intreccio delle borse usate nella vita di tutti i giorni dalle donne del Paese, dove Cecilia ha vissuto per diversi mesi alla scoperta delle proprie origini. Da qui il desiderio di cimentarsi in una attività che le consentisse di recuperare l’artigianato locale da mixare con forme e colori attuali in una collezione dinamica e accattivante.

La nascita del brand

Della collezione fanno parte tote bag e piccoli accessori che si ispirano a luoghi lontani. «Un modo per far coesistere e collaborare la moda con l’architettura - racconta Cecilia -, così da creare borse e accessori da indossare e utilizzare come oggetti per la casa».

Il brand nasce nel 2015 e ora vanta un atelier a Città del Guatemala e un negozio monomarca a Milano, in via Vigevano. Ma lo sviluppo è stato impostato sulla distribuzione con ricerca precisa dei negozi per posizionamento del marchio.

«Tra il 2012 e il 2013 sono tornata in Guatemala per un periodo - racconta Cecilia -, che prima di allora era stato solo un luogo di vacanza di quando ero piccola. Mi sono innamorata delle ceste delle donne locali e così ho studiato un prodotto che potesse unire la mia passione estetica della cultura italiana e il Guatemala».

Un prodotto che resiste al tempo

Il prodotto si distingue per la praticità. Partendo dalla tecnica locale dell’intreccio Cecilia ha fatto molta ricerca per arrivare al prodotto finale e creare con un artigiano una piccola collezione.