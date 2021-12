Pam Panorama lancia nuovi servizi digitali «salvatempo» per la spesa 4.0

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pam Panorama arricchisce la propria offerta con due nuovi servizi digitali: «Pam Flash» e «Perte+ Spesa Self». «Siamo orgogliosi di annunciare queste due innovazioni tecnologiche in linea con il percorso che da sempre contraddistingue la nostra insegna per capacità innovativa e tempestività nel rispondere alle mutate esigenze di consumo. – commenta Gianpietro Corbari, amministratore delegato di Pam Panorama –. Siamo la prima azienda della grande distribuzione che mette a disposizione dei propri clienti questo genere di servizi». Il primo è un nuovo modo per ordinare la spesa e riceverla comodamente a domicilio in 30 minuti.

Nella fase iniziale il servizio è stato attivato a Bologna e progressivamente verrà esteso ad altre città. Via app i clienti possono ordinare la spesa in modo pratico e veloce con un servizio attivo 7 giorni su 7 dalle 9.00 alle 21.30. Accedendo all'app è possibile visionare i prodotti Pam e riempire il carrello spesa, taggare i prodotti preferiti e ordinarli in qualsiasi momento per ricevere comodamente la propria spesa a casa. Inoltre è possibile ordinare anche i prodotti a peso, infatti vengono proposti in misure e pesi indicativi con un prezzo che può variare al momento della creazione dell’ordine. Tutti i prodotti durante il trasporto sono riposti in speciali contenitori che ne preservano la freschezza nel rispetto delle norme Haccp. «Perte+ Spesa Self» è invece una evoluzione della app Loyalty Perte Plus che permetterà ai clienti di scannerizzare direttamente con il telefonino i prodotti direttamente in corsia riducendo drasticamente i tempi di stazionamento alle casse.

Un servizio che permette ai clienti di transitare in cassa esclusivamente per effettuare il pagamento mentre i prodotti restano nel carrello.Molteplici i vantaggi per il consumatore che potrà risparmiare il tempo in cassa dovuto al fatto che non è necessario riporre la merce sul nastro, se non in caso di rilettura; la possibilità di posizionare gli articoli in tutta tranquillità durante la fase di raccolta; la possibilità di verificare in ogni momento l’ammontare della spesa ed il costo di ogni singolo articolo. Per il primo test è stato scelto il supermarket in Galleria San Carlo a Padova ed entro il prossimo marzo il servizio verrà esteso a una quarantina di market di tutta Italia. Poi verrà reso capillare in tutti i punti vendita della penisola.