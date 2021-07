Panakes Partners, nel secondo fondo da 150 milioni anche Fei e Cdp

3' di lettura

Primo closing per il fondo Purple di Panakès Partners. Lo ha annunciato il venture capital italiano nel settore Life Sciences, precisando di aver raccolto 150 milioni di euro per il secondo fondo lanciato. Panakès Purple Fund è, così, attualmente il più grande fondo di venture capital italiano in fase attiva di investimento in e il più importante dedicato al solo settore Life Sciences in Italia, con un focus di investimento in Italia ed Europa, oltre a Regno Unito, Svizzera, Israele e US.

È il secondo fondo di venture capital dedicato alle scienze di Panakès Partners, dopo che con il primo fondo lanciato nel 2016 aveva raccolto circa 80 milioni di euro per sostenere aziende del settore medtech. Il primo fondo è stato investito in 12 startup innovative, che hanno ricevuto quasi 200 milioni di euro di finanziamenti, grazie ai quali hanno portato sul mercato già 5 prodotti medicali innovativi e una decina in fase di sperimentazione clinica.

Hanno partecipato al nuovo fondo la totalità degli investitori nel primo fondo oltre a nuovi investitori, tra i quali i due anchor investors FEI e il Fondo di Fondi FoF VenturItaly di CDP Venture Capital SGR (tra i principali investitori in Venture Capital Europeo). L’investimento del FEI è sostenuto sia dall’iniziativa InnovFin Equity della Commissione europea, sia dal European Guarantee Fund (FEG).

A questi anchor investors hanno contribuito diverse fondazioni bancarie e fondi pensione italiani, oltre a numerose aziende e family offices italiani del settore delle Scienze della Vita, tra cui Menarini, famiglia Cogliati (Gruppo Elemaster), famiglia Colombo (Gruppo SAPIO), famiglia Rovati (Rottapharm Biotech), famiglia Petrone (Gruppo Petrone), famiglia Re (Gruppo Digitec), famiglia Bassani (Gruppo Movi), e altre.

I capitali raccolti saranno investiti in round A e oltre, per sostenere, prevalentemente in Italia e in Europa, aziende e imprenditori impegnati nello sviluppo di prodotti innovativi nei settori della diagnostica, dei dispositivi medicali e delle terapie biotecnologiche con anche attenzione al settore delle malattie epidemiche.