Panamera, la terza serie è anche ibrida e più connessa

Porsche Panamera arriva alla terza generazione e lo fa con una serie di aggiornamenti significativi ma senza stravolgere l’immagine di una vettura capace di vendere 385 mila unità dal 2019. Costruita nello stabilimento di Lipsia mostra dimensioni cresciute di pochi centimetri, arrivando ad una lunghezza di 5.052 mm, una larghezza di 1.937 mm e un’altezza pari a 1.423 millimetri.

Esteticamente le principali novità arrivano da dettagli come la nuova griglia anteriore, cofano inedito la linea dei finestrini ridisegnata e zona posteriore rivista. A bordo debutta una plancia dalle linee più pulite, a partire dalla scomparsa della leva del cambio sul tunnel centrale.

A bordo la plancia diventa tecnologica, con il display curvo della strumentazione di 12,6” al quale si affiancano altri due schermi touch di cui uno di fronte al passeggero, entrambi utilizzabili per la gestione del sistema multimediale migliorato nella connettività.

Sul fronte piacere di guida arrivano di serie le sospensioni pneumatiche a doppia camera e doppia valvola associate al sistema Pasm di regolazione elettronica degli ammortizzatori. In aggiunta, per le versioni E-Hybrid è disponibile su richiesta il sistema di sospensioni attive Active Ride in grado di controbilanciare e compensare quasi del tutto le forze risultanti dalle sollecitazioni della strada.

Panamera my 2024 cambia poco rispetto alla serie del 2016

La gamma partirà dalle versioni Panamera e Panamera 4, spinte dal V6 turbo da 2,9 litri ora da 353 cavalli (+23 cv) e 500 Nm (+50) di coppia Lo 0/100 km/h scende a 5,2” e la velocità massima sale a 272 km/h (4,8 secondi e 270 km/h per la 4x4). Arrivano anche quattro versioni e-Hybrid, con al vertice la Turbo e-Hybrid da 680 cv con motore elettrico integrato nell’alloggiamento del cambio a doppia frizione PDK a otto velocità. La vettura è in grado di raggiungere i 315 km/h di velocità massima e scattare da 0 a 100 km/h in 3,2”, percorre oltre 90 km in elettrico grazie alla batteria da 25.9 kWh. Un nuovo caricabatterie in corrente alternata da 11 kW riduce il tempo di ricarica a 2 ore e 39 minuti.