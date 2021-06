Panasonic cede la quota in Tesla per 3,6 miliardi di dollari. Ma non è un addio

2' di lettura

La partnership è consolidata, con la joint venture da 5 miliardi di dollari in Nevada, quindi questo non è un addio. Panasonic, gigante giapponese attivo nel settore dell’elettronica e terzo produttore mondiale di batterie per automobili, ha venduto l’intera partecipazione posseduta nel produttore di veicoli elettrici Tesla per circa 400 miliardi di yen (3,6 miliardi di dollari). Un buon investimento, vista la crescita delle azioni di Tesla. La società giapponese deteneva circa 730 milioni di dollari...