Pandemia e biofilia portano gli italiani a riscoprire il «fuori casa»

Mettiamoci comodi

Zito Design (prossimo Salone del Mobile) propone, firmate da Matteo Thun e Antonio Rodriguez, delle chaise longue per il relax, con ampie dimensioni e piuma di poliuretano a densità differenziata. Ethimo ha una collezione di grande varietà per arredare in modo personalizzato e per chi riceve spesso, la terrazza o il giardino e anche il mini spazio del balcone; con materiali come teak marini, corda, intrecci di materiali naturali e finiture, pensati per resistere alle variazioni climatiche e ai lavaggi più forti. Per completare l’area sportiva la collezione raffinata Ace, sempre di Ethimo, con panche e piani di appoggio in teck e un elegante box per le bevande.

Protetti da pioggia, caldo e freddo

Per vivere all’aperto quasi tutto l’anno la pergola bioclimatica (KE, Gibus, BellePergole, Corradi, Arquati) lo consente poiché, grazie alla possibilità di regolare, anche in remoto, le lamelle motorizzate di cui è dotata, crea un microclima gradevole con una ombreggiatura modificabile secondo le ore, una ventilazione costante e una protezione dal vento e dalla pioggia. La versione con sensori (collegabili ai sistemi domotici disponibili), captano la pioggia, la neve o il vento, movimentando in modo automatico le lamelle. Attenzione: in estate, addossando la pergola al muro, si raggiungono consistenti risparmi di energia poiché, riducendo l’esposizione della casa al sole, l’interno rimane più fresco, così da limitare notevolmente l’uso del climatizzatore. Per le zone più afose la nebulizzazione automatica abbassa la temperatura circostante di circa 4 gradi e allontana insetti e zanzare. E, infine, per un spazio living all'aperto, si possono chiudere i lati con pareti scorrevoli gestibili dal telecomando o in remoto. Tutti i meccanismi sono controllabili a distanza, dallo smartphone o dal tablet, da fuori e dentro l'abitazione. -La nuova pergola di Gibus (al Salone del Mobile 2022) è la prima fotovoltaica, controllabile in remoto, con illuminazione. Il nuovo sistema Kedry Skaylife di KE consente, con un unico movimento, di fare ruotare e arretrare le lame in apertura e chiusura. Ripara dal sole e, al tempo stesso, purifica l’aria intorno con la nanotecnologia fotocatalitica Eolo Pureti della spagnola Ezpeleta (al Salone del Mobile 2022) certificata da università americane e europee.

La pergola bioclimatica viene considerata un intervento non soggetto alle autorizzazioni del Dpr 31/2017 anche se i progettisti consigliano di consultare il comune di riferimento. I costi sono molto variabili e partono da circa 300 euro al mq per quelle di alluminio e 200 per quelle di PVC.

Cucinare in libertà

Le mini o maxi kitchen per l’esterno sono vere e proprie cucine anche quando si tratta di piccoli set come Cucinotta di Fabita, un “oggetto” davvero unico (a partire da 1900 euro) connesso a tablet e smartphone. Sempre attuale la versione outdoor della celebre Minikitchen di Boffi, su rotelle, anni 60, disegnata da Joe Colombo, con frigo da 6o litri, piastra elettrica Miele, contenitori, cassetti e tagliere e prese per piccoli elettrodomestici (valore, 16mila euro). Per un patio elegante ecco Incline, tutta in pietra di Minotticucine, disegnata da Alberto Minotti, estremamente lineare; il piano scorrevole protegge l’area cottura, l’acqua arriva da un foro della pietra. TM Italia ha la soluzione ideale per l’indoor e l’outdoor di un loft, Off Kitchem disegnata da Daniele Bedino: il piano di lavoro diventa tavolo e area di cottura a induzione con lavello. La collezione più completa: Jokodomus, tutti moduli free standing, in acciaio inox speciale e componentistica di eccellenza con frigo, cantina, teppanyaki, piano a induzione, lavello e un’ampia serie di piani di lavoro (a partire da circa 1.500 euro in su).