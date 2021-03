Pandemia e digital divide: investire in innovazione accelera la crescita

Il 92% dei circa 6.200 manager oggetto di indagine (fra responsabili di business e tecnologici di oltre 30 Paesi e 14 industry) ha confermato in effetti come la propria azienda stia innovando con urgenza, con l'intenzione di agire entro la fine del 2021, e come una percentuale pressoché identica (il 91%) di dirigenti concordi sulla necessità di definire con chiarezza fin da ora quale sarà il mercato da conquistare di domani.

«La difesa dello status quo non paga», aggiunge in proposito Benasso, che invita a chiare lettere le aziende italiane a mantenere la propria identità e a salvaguardare l'eccellenza che le contraddistingue ma anche a reinterpretarsi, aprendosi agli ecosistemi e velocizzando i processi di innovazione, perché solo così potranno dare concretezza a nuove opportunità».

Il caso Starbucks

Gli esempi che testimoniano l'importanza dell'adozione delle nuove tecnologie in risposta a uno scenario in rapida evoluzione non mancano. Nell'industria della ristorazione, il report elaborato dal dataset californiano Yelp lo scorso luglio rilevava come il 60% dei ristoranti indicati come «temporaneamente chiusi» a inizio estate abbia chiuso definitivamente l'attività a settembre mentre Starbucks è emerso come leader utilizzando gli strumenti digitali per espandere la propria clientela e i canali di vendita.

A fine agosto 2020 l'app della popolare catena era stata scaricata da tre milioni di nuovi utenti mentre gli ordini da smartphone e il servizio di asporto sono arrivati nei mesi scorsi a rappresentare il 90% delle vendite anche grazie all'implementazione di un sistema di gestione dei ticket in grado di combinare in un unico flusso di lavoro per i baristi gli ordini effettuati tramite app, la piattaforma UberEats e i clienti drive-thru.

I passaggi chiave per i leader

Tre, secondo il rapporto di Accenture, sono gli imperativi da seguire da ogni organizzazione per diventare protagoniste del proprio futuro. Il primo chiama in causa la leadership tecnologica: partendo dal presupposto che il cambiamento è ormai uno stato permanente, i manager di successo di domani saranno quelli in grado di creare un modello operativo che abbia il digitale nel proprio Dna.