Pandemia, le mascherine utilizzate vanno raccolte nei rifiuti indifferenziati

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Domanda. In questo momento, i cittadini producono alcuni rifiuti strettamente correlati al periodo pandemico, come mascherine, guanti e tamponi rapidi (quelli casalinghi che si comprano in farmacia ma poi si eseguono a casa). Si chiede come smaltirli.

P.N. - Genova

Risposta. L'Istituto superiore di sanità (Iss), con nota del 12marzo 2020 (aggiornata al 31 maggio dello stesso anno), ha fornito le linee di indirizzo per la raccolta dei rifiuti derivanti sia da abitazioni con presenza di pazienti positivi al Covid–19 in isolamento domiciliare o in quarantena obbligatoria sia da abitazioni prive di tale presenza. Nel primo caso, l'Iss raccomanda che sia interrottala raccolta differenziata e «che tutti i rifiuti domestici (...) includendo fazzoletti di carta, carta in rotoli, telimonouso, ecc., siano equiparati a rifiuti indifferenziatie pertanto raccolti e conferiti insieme». Prima di essere introdotti nel sacco dei rifiuti indifferenziati, le mascherine e i guanti, per ulteriore precauzione,vanno inseriti in una busta. I sacchi vanno chiusi usando guanti monouso. Nel secondo caso, l'Iss raccomanda di non interrompere la raccolta differenziata; tuttavia, a scopo cautelativo fazzoletti o carta da rotoli, mascherine e guanti eventualmente utilizzati dovranno essere smaltiti tra i rifiuti indifferenziati. Nel documento approvato il 23 marzo 2020, il Consiglio del Snpa (Sistema nazionale per la protezionedell'ambiente) si pone sulla scia dell'Iss e formula alcune precisazioni sullo smaltimento. All'epoca di pubblicazione dei documenti citati, i test casalinghi non erano disponibili sul mercato, ma si ritiene che anche il materiale per questi test debba seguire lasorte di mascherine e guanti.

Loading...

Il quesito è tratto dall'inserto L’Esperto risponde in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 31 gennaio.

Consulta L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti