Pandemie nella storia, ovvero quando il pericolo stava nel ratto! Dalla tragedia sanitaria che travolse l’impero ittita alla grandi pesti del Medioevo alla Spagnola di inizi Novecento: un quadro (poco confortante) della difficoltà dell’uomo a trovare rimedi di fronte alle epidemie di Gilberto Corbellini

Ci si chiede quando finirà. E come. Nessuno è in grado di dirlo. Si cercano lumi nel passato, ma con idee poco chiare sulla biologia darwiniana delle pandemie. Dal punto di vista epidemiologico, la circolazione di un patogeno cessa o non fa più danni: a) se scompare per cause naturali o socio-sanitarie; b) quando non trova più ospiti suscettibili nella popolazione; c) se evolve geneticamente diventando innocuo o tollerabile; d) se il serbatoio o il vettore che lo trasmette per qualche motivo non sono più in grado di svolgere tale funzione.

Yersinia pestis

Le prime comunità o civiltà umane stabilmente dedite all’agricoltura che erano aggredite da qualche parassita zoonotico che tracimava da animali selvatici o addomesticati, spesso scomparivano. Il fenomeno del collasso delle popolazioni neolitiche intorno a 6/5mila anni fa, testimoniato da fosse comuni soprattutto nelle regioni asiatiche, è attribuito a una crisi agricola, ma forse vi concorsero specifiche malattie trasmissibili. In particolare, l’emergere del micidiale ceppo di Yersinia pestis che avrebbe colpito per millenni a venire, dotato di una mutazione che favoriva la peste polmonare che si trasmette anche per via aerea (a prescindere dalle pulci). La peste è chiamata in causa, insieme alla tularemia, anche per il declino e l’abbandono di Mohenjodaro (Valle dell’Indo) nel 1900 a.C. circa e per la tragedia sanitaria che nel 1200 a.C. circa devastò l’impero ittita.

Le pandemie in passato si accendevano, spegnevano, riaccendevano, eccetera, con il respiro demografico delle comunità umane. La crescita di numero e densità di ospiti suscettibili forniva opportunità di trasmissione per i parassiti. Il principio dell’azione di massa delle epidemie prevede che vastità e durata dipendono dal prodotto del numero di infetti per quello delle persone suscettibili. Nell’età classica, le pestilenze si interrompevano perché la mortalità o la fuga riducevano la densità delle agglomerazioni umane, e/o perché la popolazione acquisiva naturalmente l’immunità di gregge. In ogni caso le comunità ne uscivano devastate e spesso incapaci di riprendersi.

Atene

La pestilenza che colpì Atene nel 430 a.C. fu favorita dall’addensamento di 300mila ateniesi concentrati tra l’Acropoli, le Lunghe Mura e il Pireo. Quale che fosse l’agente, occorsero circa 100mila morti e circa cinque anni perché si arrestasse. Anche le epidemie di età romana più devastanti, da quella Antonina a quella di Cipriano, durarono per un certo periodo di tempo (dal 165 al 180 la prima, e dal 249 al 279 la seconda), fecero ognuna tra 5 e 8 milioni di morti. Alla loro estinzione concorsero sia lo spopolamento (decessi e fughe dalle città), sia la temporanea immunità di gregge. Iniziava la fine dell’Impero Romano.

I medici antichi non sapevano che fare. Ed erano vittime di un’allucinazione cognitiva. L’idea che le persone malate/impure sono contagiose è parte di un’euristica magica cablata nel nostro cervello. Su basi magico-intuitive forse si praticava da sempre il distanziamento sociale o fisico. Nel Levitico (13,3) Dio dice a Mosè e Aronne di isolare dai sani le persone con segni di impurità o malattia. Il razionalismo naturalistico portava i medici a credere che le epidemie fossero trasmesse dall’aria, per cui era inutile prescrivere l’isolamento.