Pandora corre a Copenaghen, alza gli obiettivi del piano al 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Pandora brilla in Borsa grazie all’innalzamento degli obiettivi al 2026 annunciati in occasione del Capital Markets Day. «La strategia Phoenix lanciata nel 2021 sta portando chiaramente risultati. Gli investimenti nel marchio, nella rete di negozi, nell’organizzazione e nelle persone stanno ripagando», ha indicato Pandora in un comunicato, precisando che ora «inizia il prossimo capitalo di Phoenix», che prevede «un aumento degli investimenti per accelerare la crescita dei ricavi», assicurando al tempo stesso un incremento dei margini Ebit e il proseguimento di «forti ritorni di cash agli azionisti». I nuovi target finanziari puntano a una crescita organica del 7-9% medio annuo del fatturato nel 2023-26, che beneficerà nella misura del 3% (contro 1-2% in precedenza) dell’espansione della rete di vendita e per il 4-6% (da 3-5%) dell’aumento delle vendite su basi comparabili. E' previsto poi un margine Ebit del 26-27% entro il 2026 rispetto a circa il 25% nel 2023. I ricavi pertanto dovrebbero raggiungere 34-36 miliardi di corone danesi (4,6-4,8 miliardi di euro circa) rispetto ai 27 miliardi con cui dovrebbe concludersi il 2023 e l’Ebit dovrebbe raggiungere 8,8-9,7 miliardi entro il 2026. Il modello ‘asset-light’ dell’azienda dovrebbe inoltre portare a una generazione di flusso di cassa libero di 16-17 miliardi di corone dal 2024-2026 e Pandora prevede di restituire 14-17 miliardi di corone durante il 2024-2026. «Guardando agli ultimi anni, siamo orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto. Abbiamo radicalmente cambiato il modo in cui lavoriamo e l’organizzazione è molto più forte. E’ evidente che adesso Pandora è una società molto diversa», ha commentato il presidente e ceo Alexander Laciq, aggiungendo che «è ora di portare Phoenix al prossimo livello e i nostri nuovi target finanziari riflettono la nostra fiducia nel futuro». I gioielli di Pandora sono venduti in oltre 100 Paesi attraverso oltre 6.500 punti vendita tra cui 2.500 concept stores. La società ha sede a Copenaghen e produce i gioielli in Thailandia usando principalmente argento e oro riciclati. Ha 32mila dipendenti nel mondo.





