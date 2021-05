Pandora venderà solo diamanti sintetici: low cost e a zero emissioni

3' di lettura

«Diamanti non solo per sempre, ma anche per tutti». È con questa motivazione che Pandora ha annunciato che d’ora in poi venderà esclusivamente gioielli con gemme sintetiche: diamanti fabbricati in laboratorio, identici a quelli estratti in miniera – e dunque non “falsi” – ma molto più economici, oltre che molto più sostenibili, di quelli prodotti nel corso di migliaia di anni da Madre Natura.

La decisione rappresenta una svolta significativa per il mercato, ancora giovane ma in rapida espansione, ...