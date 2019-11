Panerai coccola i clienti con servizi sempre più sofisticati

Sull’andamento del business, il ceo dice: «L’anno fiscale per noi si conclude a fine marzo, ma finora è stato buono. Abbiamo aumentato la quota di mercato dove già andavamo bene, come negli Stati Uniti, che per noi è il primo mercato e dove apriremo nuove vetrine. Lo stesso vale per l’Italia, prima nazione in Europa. Incrementeremo la presenza negli aeroporti e in location di prestigio come le più rinomate località sciistiche e potenzieremo la boutique di Firenze».

Crescono inoltre le vendite Panerai in Cina, Macao, Taiwan, Corea del Sud e Giappone: «Compensano le perdite dovute alla crisi di Hong Kong. Una situazione sfidante per tutti i player del mercato, ma resto ottimista». Difficoltà oggettive confermate dai dati della Fedération de l’industrie horlogère suisse: nel periodo gennaio-ottobre le esportazioni del comparto orologiero svizzero verso Hong Kong hanno segnato un -8,8% sul 2018, che arriva al 29,7% se si confronta l’ottobre 2019 con quello del 2018.

«In un contesto di grande trasformazione, le nostre boutique e i nostri partner sono sempre più importanti. L’e-commerce è in crescita, anche grazie alle forti connessioni con gruppi come Yoox Net-A-Porter e Ali Baba», aggiunge il ceo di Panerai. Per quanto riguarda i prodotti che verranno lanciati in futuro, il focus sarà tutto sulla collezione regina del brand, Luminor (vale circa il 50% del totale dei modelli venduti ), che nel 2020 compirà 70 anni: «Presenteremo 70 innovazioni legate alla cassa e alla luminosità del quadrante: i marchi di fabbrica di questa linea», conclude Marc Pontroué.

