Panerai cronometrista ufficiale della Prada Cup in Nuova Zelanda Per la prima volta il marchio di origine italiana è official timekeeper che si svolge in Nuova Zelanda a gennaio 2021 di Paco Guarnaccia

(LunaRossa/Carlo Borlenghi)

Per la prima volta il marchio di origine italiana è official timekeeper che si svolge in Nuova Zelanda a gennaio 2021

2' di lettura

Sarà Panerai l’official timekeeper di Prada Cup, gara velistica che si svolgerà dal 15 gennaio al 24 febbraio 2021 in Nuova Zelanda nelle acque antistanti il lungomare di Auckland.

Il torneo decreta un vincitore che automaticamente acquisisce il diritto di gareggiare come challenger, sempre ad Auckland, alla 36° edizione dell'America's Cup in calendario dal 6 al 21 marzo contro il Team New Zealand, detentore in carica del trofeo sportivo più antico della storia.

«Siamo orgogliosi di essere stati designati Official Timekeeper di Prada Cup. È una grande sfida in cui siamo coinvolti totalmente. Questa partnership riflette la nostra anima innovativa favorendo scambi di idee su temi a noi cari quali tecnologia e materiali d'avanguardia», ha spiegato Jean-Marc Pontroué, ceo del marchio orologiero. Il coinvolgimento di Panerai in questo importante ruolo è stato quasi naturale. Lo spiega Lorenzo Bertelli, Head of Marketing and Communication di Prada: «il suo legame con il mare risale ai primi anni del secolo scorso, periodo in cui l'azienda forniva elementi ingegneristici avanzati e sofisticati per la Marina Militare Italiana. I suoi primi orologi subacquei degli anni ’30 sono stati protagonisti di imprese leggendarie. Siamo molto soddisfatti che sia l'official timekeeper di Prada Cup e delle regate preliminari della America's Cup presented by Prada».

Per Panerai questo è un altro tassello che va ad aggiungersi alla sua partecipazione in questo tipo di competizioni, in quanto è già il main sponsor del Team Luna Rossa che sarà in Nuova Zelanda a caccia di entrambe le coppe. Tra i diversi orologi dedicati lanciati in questi ultimi tempi, la casa orologiera di origine italiana ha anche realizzato uno speciale Luminor Luna Rossa Gmt – 44 mm in soli 20 esemplari che saranno disponibili sul suo canale e-commerce per la durata di 24 ore il 3 dicembre prossimo.



Loading...