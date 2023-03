Panerai diventa official timekeeper del Salone del Mobile

Ascolta la versione audio dell'articolo

I tempi e gli eventi della 61a edizione del Salone del Mobile di Milano (dal 18 al 23 aprile) saranno scanditi da Panerai, official timekeeper della manifestazione. Per il brand italiano si tratta di una prima in questo ruolo, ma non di un debutto alla Design Week milanese. Nel 2017, infatti, ha portato al fuorisalone Slice of Time, installazione realizzata con il designer Oki Sato (in arte Nendo), ed esposta a Palazzo Visconti e nel 2018 Candela, opera vista in Triennale creata con Felix de Pass (designer), Michael Montgomery (graphic designer) e Ian McIntyre (ceramista). All'imminente kermesse Panerai mostrerà le sue collezioni (Luminor e Luminor Due, Radiomir e Submersible) e visual dedicati al mare e al ketch di proprietà Eilean, in un pop-up store di 80 mq con lounge bar nel Corso Italia di Milano Rho Fiera, allestito con materiali che richiamano le proprie boutique. Come quella di via Montenapoleone 1 a Milano, che in quei giorni ospiterà altre iniziative.