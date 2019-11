Panerai e Luna Rossa insieme verso la sfida America’s Cup <span class="bold-nellocchiello"/>Ricerca e scelta dei materiali legati al mondo velico di Anna Rita Romani

2' di lettura

Dal lancio in anteprima del Submersible Luna Rossa 47 mm, durante il Salone di Ginevra 2019, alla presentazione di tre nuovi Luminor della collezione dedicata al Team Luna Rossa Challenge, avvenuta nel corso del recente Siar (Salón Internacional Alta Relojerìa) di Città del Messico: Panerai ha così onorato la partnership siglata tra il suo ceo Jean-Marc Pontroué e Patrizio Bertelli, presidente di Luna Rossa Prada Pirelli Team, che ha laureato il marchio orologiero dalle radici italiane e profondamente legato al mare quale Official Sponsor di Luna Rossa. Tra i due lanci, intanto, il varo nelle acque antistanti il porto di Cagliari, il 2 ottobre scorso, del rivoluzionario monoscafo AC75, un autentico concentrato di tecnologia per la cui realizzazione si calcola siano stati impiegati due anni e circa 78mila ore lavorative da parte di un team di 90 persone.

Le prime sfide in acqua per la nuova imbarcazione saranno rappresentate dalle America’s Cup World Series (Acws) in programma a Cagliari dal 23 al 26 aprile 2020, regate preliminari verso la 36° America’s Cup, la cui fase finale si svolgerà ad Auckland, in Nuova Zelanda, da gennaio a marzo 2021.

Quattro, dunque, al momento, gli orologi pronti ad accompagnare il Sailing Team di Luna Rossa capitanato da Max Sirena, espressione di una profonda condivisione con il mondo velico in termini di ricerca, innovazione e scelta dei materiali. Parliamo di carbotech, ceramica high-tech e titanio grado 2, scelti per le loro caratteristiche performanti in termini di resistenza alle sollecitazioni e alla corrosione, robustezza e leggerezza; materiali che provengono tanto dalla visione futurista del Laboratorio di Idee Panerai, quanto dalle sperimentazioni sul campo negli scafi dell’America’s Cup. Così come il tessuto tecnico utilizzato per le vele del rivestimento dei quadranti degli orologi di colore grigio scuro, con la consueta struttura a sandwich, indici e numeri arabi ben visibili grazie all’uso di Super-Luminova a luminescenza verde.

Dal punto di vista tecnico i nuovi Luminor Luna Rossa sono espressione degli elevati standard di qualità messi in campo presso la manifattura Panerai di Neuchâtel, con tre robusti calibri della serie P.9000, tutti movimenti meccanici a carica automatica a 28.800 alternanze/ora, con doppio bariletto che assicura tre giorni di riserva di carica, dispositivo antiurto Incabloc e bilanciere in Glucydur. Relativamente alle funzioni figurano in collezione il Luminor Luna Rossa Gmt, con piccoli secondi, data e doppio fuso orario; il Luminor Luna Rossa Chrono Flyback, con funzione di cronografo flyback, secondi continui e azzeramento secondi; il Luminor Luna Rossa Regatta, che associa alla funzione di cronografo flyback la funzione specifica di countdown per la partenza delle regate.

Grazie alla complessa architettura della cassa e all’iconico dispositivo proteggi-corona Safety Lock, l’impermeabilità è garantita fino a 10 o 30 atmosfere, a seconda del modello.