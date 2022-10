Panerai porta i clienti alla base della Marina Militare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nell’ottica di rendere sempre più stretto il rapporto con il cliente finale, Panerai nel 2019 aveva introdotto il concetto di experience esclusive, da offrire e da far vivere, agli acquirenti di una serie di orologi in edizione limitatissima legati a delle partnership.

Come quella con il Comando subacquei e incursori (Comsubin) della Marina Militare Italiana, nella cui base di Le Grazie (in provincia di La Spezia) tre anni fa debuttava questa iniziativa. Ritornata nel vivo la scorsa settimana, dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia, con tre giorni passati insieme alle Forze Speciali della Brigata Marina San Marco a Brindisi in occasione del lancio del modello Submersible Forze Speciali Experience Edition, realizzato da Paneria in 50 esemplari.

«Non è un semplice orologio, ma uno strumento con diverse funzioni pensato per servire i nostri eroi moderni via terra, mare o aria», ha spiegato Jean-Marc Pontroué, ceo di Panerai. Questo modello ha la cassa in titanio annerito DLC di 47 mm di diametro, impermeabile fino a 300 metri, e la lunetta girevole in titanio con anello in ceramica di colore verde militare. Il quadrante è nero con gli indicatori dei piccoli secondi e del cronografo, dal design che richiama quello di un bersaglio, posizionati a ore 3 e 9. Il movimento è un calibro automatico di manifattura con funzione di cronografo flyback e di countdown. Il cinturino in caucciù è decorato con una fantasia camouflage tipicamente militare. «Con l’edizione Experience abbiamo voluto offrire ai nostri 50 clienti qualcosa che va oltre il semplice acquisto di un orologio, consentendo loro di sperimentare il nostro dna e di testare il proprio modello in condizioni più estreme. Con loro ci siamo goduti due giorni di veri e propri allenamenti con la Brigata Marina San Marco», le parole del ceo.

Inoltre, insieme a questo modello, Panerai ha presentato anche la versione Submersible Forze Speciali di cui, a partire dal 2022, verranno prodotti 300 pezzi all’anno. In questo caso le caratteristiche tecniche sono di fatto le stesse dell’orologio legato all’experience, ma cambiano i colori scelti per alcune parti come, ad esempio, l’anello della lunetta, che è blu.