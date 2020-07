Panerai punta allo storytelling digitale per raccontare l’anima del brand Pamcast è la nuova piattaforma del brand di origine italiana su cui sono raccolte le storie che vogliono dare ispirazione a chi vuole acquistare un orologio di Paco Guarnaccia

Panerai spinge sulla digitalizzazione con Pamcast, piattaforma editoriale di contenuti originali che, partendo dal web, ha lo scopo di raccontare alla clientela finale le anime del brand di origine italiana. In programma, al momento, ci saranno otto storie. Come spiega Jean-Marc Pontroué, ceo di Panerai: «La rapida evoluzione del panorama digitale ha creato molte opportunità per coinvolgere i clienti e per questo crediamo che Pamcast sarà per loro una straordinaria collezione di storie da cui potranno trarre ispirazione prima di acquistare un orologio».

Anche perché, continua il manager: «Navigare sul web è ormai fondamentale per i nostri clienti e per questo il nostro impegno è focalizzato a individuare nuovi e autentici modi di connetterci con loro, di rispondere alle loro esigenze realizzando contenuti accurati e fedeli alla nostra storia. Vogliamo accompagnare il viaggio nel nostro mondo della nostra clientela e per questo continueremo a privilegiare le relazioni con loro attraverso un'esperienza coerente tra online e offline, in modo tale da avere maggiori possibilità di interagire».

Lifestyle, Laboratorio di Idee, Intrattenimento e Accessori del marchio sono i quattro temi principali intorno ai quali il marchio svilupperà le sue storie che saranno sempre diverse per richiamare poi altrettante tipologie di prodotto. Un esempio? Il percorso tracciato dalla prima “puntata” dedicata ai Colori Italiani prevede nella parte relativa al Lifestyle una guida con luoghi da visitare e ristoranti che parte dall'Argentario e arriva al Cinque Terre. L'entertainment porta i clienti ad ascoltare la playlist dedicata sull'account ufficiale di Panerai su Spotify e poi, andando al punto, la parte Laboratorio di Idee racconta l'orologio cui è dedicato questo primo contenuto, il Luminor Marina Carbotech 44 mm.

Infine, la sezione accessori mostra, invece, quali altri cinturini è possibile abbinare all'orologio.