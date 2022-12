Panetta (Bce): «Criptovalute, sì a regole per tutelare risparmiatori e stabilità finanziaria»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Vorrei chiarire un punto. Non ho detto che noi (la Bce, ndr) non vogliamo le cripto, non vogliamo che esistano. Se qualcuno vuole giocare d’azzardo, deve essere libero di farlo. Il gioco d’azzardo esiste da 2.000 anni. Ma senza regolamentazione, molti investitori non esperti potrebbero perdere molti soldi. Potrebbero esserci molte vittime dovute al fatto che chi compra cripto non sa cosa compra. Non ho nulla contro le lotterie, contro le corse dei cavalli. Ma ho problemi se si invita qualcuno a ...