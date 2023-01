Panetta (Bce): «No a rialzi prestabiliti dei tassi dopo febbraio»

L’inflazione scende, ma non tutta

L’inflazione della zona euro è scesa al 9,2% a dicembre, dal 10,1% di novembre, ma la componente core, depurata da energia e alimentari (l’osservata speciale della Bce) è salita dal 6,6 al 6,9%.

Panetta ha ricordato che «le proiezioni degli esperti dell’Eurosistema di dicembre 2022 prevedono che l’inflazione scenderà drasticamente, dall’8,4% nel 2022 al 3,6% entro la fine del 2023, riflettendo soprattutto il calo dei prezzi dell’energia. Ma resterà poi intorno al 3,4% nel 2024 e raggiungerà il 2% solo nel terzo trimestre del 2025».

«Abbiamo avuto buone notizie sul fronte dell’inflazione, poiché è probabile che gli shock di offerta che hanno colpito l’economia negli ultimi mesi stiano iniziando a invertirsi», ha detto Panetta nell’intervista. Per poi aggiungere: «Possiamo permetterci di essere “ansiosamente ottimisti”, ma dovremmo essere prudente e restare vigile. L’inflazione è ancora troppo alta, ma i recenti sviluppi suggeriscono che possiamo respingere i rischi di effetti di secondo impatto e abbatterla continuando ad aggiustare i nostri tassi ufficiali in modo ben calibrato e non meccanico».

L’Italia non è a rischio

Panetta non vede rischi particolari per l’Italia, con il suo alto debito pubblico: «La politica fiscale italiana è rimasta prudente. La scadenza media del debito pubblico italiano è pari a 7,8 anni. Ciò significa che un aumento inaspettato dei rendimenti avrebbe un impatto molto limitato sugli interessi dell’Italia nel 2023. E non dimentichiamo che la crescita è il principale motore della riduzione del debito. L’Italia è cresciuta più del previsto nel 2022, e sopra la media della zona euro. In prospettiva, può ancora investire risorse significative – circa il 9% del Pil – grazie a Next Generation EU. Ciò rende difficile immaginare un rischio Paese».

Panetta ha sottolineato che «i Paesi con un debito più elevato beneficiano maggiormente di una credibile lotta all’inflazione».