Panetta: «Con l’euro digitale più forti economia e autonomia della Ue»

La Banca centrale europea è tornata a difendere l'idea di un euro digitale, in un contesto nel quale il nuovo strumento di pagamento è accolto con grande prudenza in alcuni paesi della zona euro. In una audizione dinanzi alla commissione affari monetari del Parlamento europeo, il futuro governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha spiegato che l'euro digitale consentirà di rafforzare l'impianto finanziario dell'unione monetaria.

Gli attori privati

«La nostra risposta alla rivoluzione tecnologica nei pagamenti non...