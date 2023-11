Panetta al personale della Banca d’Italia: “Continuità e cambiamento per una banca moderna”

I punti chiave Grato a Visco, con lui rapporto di fiducia e amicizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Continuare ad applicare il metodo di lavoro che ci è consueto, basato sul confronto delle idee, sul rigore delle analisi, sull’imparzialità e sulla trasparenza delle decisioni, contribuirà all’orgoglio di appartenere al nostro Istituto e all’efficacia della nostra azione». Il nuovo governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta ha inviato una email al personale dell’istituto di Via Veneto. «Continuità - ha sottolineato nel messaggio - non vuol dire conservazione. Dovremo aprirci pienamente al cambiamento e all’innovazione, come è avvenuto in passato nei momenti importanti della storia della Banca d’Italia».

L’email del nuovo Governatore di Bankitalia Panetta ai dipendenti Visualizza

Grato a Visco, con lui rapporto di fiducia e amicizia

Un pensiero «grato e affettuoso a Ignazio Visco, al quale mi lega una consuetudine di lavoro che è divenuta nel tempo un rapporto di fiducia e di amicizia». Si conclude così la lettera. Panetta ha sottolineato come «da tutti i Governatori con cui ho interagito ho tratto insegnamenti. Insegnamenti che cercherò di mettere a frutto nell’impegno che ci attende per una Banca d’Italia moderna, efficiente e inclusiva, al servizio dell’Italia e dell’Europa».