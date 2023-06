Panetta, ecco chi è il governatore di Bankitalia designato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Classe 1959 Fabio Panetta, già Direttore generale della Banca d’Italia e Presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, dal 1º gennaio 2020 è membro del Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea. Nonché esponente di maggior peso, col governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco (che a novembre completerà il suo secondo mandato di 6 anni e dunque non può essere rieletto), del fronte dei consiglieri che invocano più prudenza e gradualità, dopo una corsa ripida dei tassi d’interesse.

La prudenza sulla stretta dei tassi

«La nostra stretta va calibrata con prudenza», perché «sta già avendo un forte impatto sulle condizioni finanziarie e perché vogliamo evitare volatilità finanziaria indesiderata» ha detto Fabio Panetta, alla conferenza The Ecb and its Watchers XXIII lo scorso marzo. E ha aggiunto: «La politica monetaria deve restare pienamente adattabile agli sviluppi data l’incertezza prevalente, i lassi di tempo con cui opera e il rischio di improvvise tensioni finanziarie», sottolineando come questo richieda «un approccio dipendente dai dati, che non pregiudica future decisioni di policy e che riflette i rischi».

Loading...

Lunga militanza in via Nazionale

Panetta ha una lunga militanza in via Nazionale: entrato in Banca d’Italia nel 1985, diventa capo della sua divisione monetaria e finanziaria nel 1999. Nel 2007 viene nominato capo del Servizio Studi di Congiuntura e Politica monetaria di Banca d’Italia, e nel 2011 Direttore centrale per il coordinamento della partecipazione della Banca d’Italia all’Eurosistema. È stato dal 2010 al 2012 direttore responsabile del Rapporto sulla stabilità finanziaria.

Dall’8 ottobre 2012 al 9 maggio 2019 è stato vice-direttore generale della Banca d’Italia con lo stesso Visco. Ha svolto incarichi di rilievo e rappresentato la Banca d’Italia in numerose istituzioni europee e internazionali, tra cui l’OCSE, il FMI, il G10 la BCE e la BRI. Dal 10 maggio 2019, per poco più di sei mesi è Direttore Generale della Banca d’Italia e Presidente dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Fino alla nomina dal 1º gennaio 2020 nel Comitato esecutivo della Banca Centrale Europea

L’ipotesi tramontata di ministro dell’Economia

Ora la designazione a nuovo governatore di Bankitalia. Con l’implicito endorsement del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che è chiamato a nominare il successore Ignazio Visco. Di lui si era parlato lo scorso anno quando sembrava che la premier Giorgia Meloni avesse deciso di puntare su di lui per la guida del Mef.