Panettone alla pizza e olio di semi d'uva: tutte le novità a Cibus di Parma

Ci sarà il Pizzattone, un panettone già farcito con pomodoro, mozzarella e origano. Ci sarà l’olio di semi d'uva, buono per fritture o condimenti leggeri e ricco di acidi grassi Omega 6 e polifenoli. E ci sarà anche la crema spalmabile a base di acciughe, capperi e olive taggiasche, per merende col pane alternative alla solita nocciolata. La giuria degli esperti ne ha selezionati 100, di prodotti innovativi, e tutti avranno un posto speciale a Cibus Connecting Italy, che si aprirà a Parma mercoledì 29.

L’edizione “ristretta” di Cibus, che Fiere di Parma organizza negli anni dispari, ospiterà quest’anno un migliaio di brand ed esporrà 500 prodotti, ma solo i più originali troveranno spazio nel “Cibus Innovation Corner”. Oltre all’insolito panettone, ci saranno i pomodori ciliegini arancioni, il pesto al basilico rivisitato con aggiunta di scorzette di limone e l’Esagonotto, una pasta corta artigianale di Gragnano Igp concepita a base esagonale, per esaltarne la ruvidità.

Nella sezione dei cibi salutisti a Parma troveremo il pane cheto senza glutine, pensato per chi segue una dieta chetogenica e a basso contenuto di carboidrati, ma anche il pesto proteico con basilico e ceci e una soluzione in bustina monodose per digerire il lattosio anche in presenza di intolleranze. Tra gli alimenti a base vegetale ci saranno gli snack realizzati con farina di piselli al gusto basilico, i nugget realizzati con il riso al posto del pollo e un preparato pronto plant-based con il quale realizzare burger e polpette vegetali. Infine, tra le novità sul fronte del packaging, sugli scaffali troveremo la ricotta fresca a lunga conservazione, ottenuta grazie a un processo naturale, senza l’utilizzo di alcun additivo né conservante; le cipolle a lunga conservazione, rosolate, refrigerate, tritate e pronte all’uso; oppure la bottiglia da shakerare per preparare pancake e crêpe dolci in maniera facile e veloce.