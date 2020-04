PanEuropean Personal Pensions: al via i lavori per la regolamentazione attuativa di Antonello Motroni (*)

3' di lettura

Lo scorso agosto è entrato in vigore il Regolamento 2019/1238 che istituisce i PEPP. La nuova forma di terzo pilastro può essere istituita, tra l'altro, da banche, SGR, assicurazioni, IORP, previo nulla osta alla registrazione sul Registro Pubblico Centrale EIOPA della competente autorità nazionale. La registrazione funge da “Passaporto comunitario” e consente la commercializzazione in regime di libera prestazione di servizi.



Affinché il regolamento sia pienamente operativo la Commissione UE dovrà emanare i regolamenti delegati sul KID e sulle comunicazioni annuali, sulle tecniche di mitigazione del rischio, sulle simulazioni pensionistiche, sulla rappresentazione dei costi e sul cap dell'1% dei costi per il Basic PEPP e, da ultimo sul supervisory reporting e la collaborazione tra EIOPA e le competenti autorità nazionali. Su tali profili EIOPA sta definendo il Technical Advice alla Commissione UE, così come previsto dal regolamento. Di seguito si forniscono le principali evidenze delle proposte EIOPA.



Sugli schemi di KID va tenuto presente che COVIP sembra muoversi verso una progressiva armonizzazione della normativa nazionale alle previsioni regolamentari, poiché su taluni profili della consultazione sulla trasparenza dei Fp non mancano gli elementi di comunanza con le indicazioni EIOPA (layering dei contenuti, ricorso agli strumenti dell'economia comportamentale per semplificare i messaggi, impulso all'uso del digitale). Permangono differenze sostanziali sui costi da rendicontare e su come rappresentarli oltre che sulla rappresentazione dei rischi.



Molto rilevante è il tema dei costi rientranti nel cap dell'1% del capitale accumulato per anno per il Basic PEPP; previsione che se da una parte tutela gli aderenti limitando i costi applicabili, dall'altro rischia di precludere a taluni operatori l'ingresso sul mercato. EIOPA propone di escludere i costi della garanzia partendo dall'assunzione che il PEPP di base può prevedere o meno tale strumento. Se EIOPA vuole prevenire un mercato asimmetrico, con tale proposta rischia di favorire l'esatto contrario, anche se è necessario riconoscere che con l'inclusione della garanzia nel cap molte assicurazioni avrebbero difficoltà ad istituire PEPP.

Una soluzione di compromesso, caldeggiata nella risposta Mefop alla consultazione, potrebbe essere quella di non considerare i costi di tutte le tecniche di mitigazione del rischio. Analogo suggerimento è stato proposto anche per i costi di consulenza che, soprattutto nella fase di avvio, potrebbero avere un impatto notevole, anche in considerazione del fatto che la consulenza è obbligatoria al collocamento.