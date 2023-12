Panigale 2023 Replica, 5 Ducati da collezione per celebrare i titoli motorsport

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nel corso della conferenza stampa che ha anticipato “Campioni in Festa”, l’evento con cui Ducati ha festeggiato insieme ai suoi appassionati gli storici successi della stagione sportiva 2023 - la conquista dei titoli MotoGP, World SBK e World SSP - Ducati ha presentato cinque esclusive Panigale da collezione ispirate alle DesmosediciGP di Francesco Bagnaia, Jorge Martín e Marco Bezzecchi, alla Panigale V4 R di Álvaro Bautista e alla Panigale V2 di Nicolò Bulega.

Le Panigale V4 dedicate a Bagnaia e Bautista riprendono la livrea gialla con cui i due campioni hanno corso i GP di Misano, celebrando un colore iconico nella storia di Ducati e diventando così ancora più uniche. Ogni singolo esemplare della serie sarà reso unico dall’autografo del pilota apposto in originale sul serbatoio, firma che sarà poi protetta con uno strato di vernice trasparente. Le cinque repliche celebrano nel numero di esemplari i piloti a cui sono dedicate, con il 63 di Bagnaia, il 19 di Bautista, l’89 di Martín, il 72 di Bezzecchi e l’11 di Bulega.

Come le moto da gara a cui si ispirano, le Panigale 2023 Racing Replica sono proposte nella sola configurazione monoposto. Ciascuna è impreziosita dalla piastra di sterzo in alluminio ricavato dal pieno con incisione laser del nome modello, del numero progressivo e del numero del pilota. Non mancano anche un’animazione esclusiva per il cruscotto e una chiave dedicata. Inoltre, la sella è realizzata in materiale speciale, e riporta lo stesso logo che il pilota utilizza in gara.Ogni moto è inoltre arricchita da diverse componenti Ducati Performance che la rende tanto pregiata quanto efficace su strada e in pista. Ogni moto sarà corredata di un certificato di autenticità, di un telo coprimoto personalizzato, e verrà consegnata in una cassa di imballaggio in legno con grafica dedicata.