Pannelli fotovoltaici a rischio con la grandine gigante di questa estate 2023

Se servisse un momento simbolo degli eventi climatici estremi di questo fine luglio 2023 si potrebbe scegliere le 24 ore fra il 21 e il 22 luglio, quando fra Emilia-Romagna e Lombardia si sono abbattute 46 violente grandinate. Chicchi grandi come palle da tennis, sottolinea Coldiretti, che hanno provocato danni ingenti a colture, serre, strutture agricole e ai tanti tetti, industriali e non solo, che da qualche tempo sono sempre più popolati di pannelli fotovoltaici. Nel modenese così come nel trevigiano e nel vicentino, auto, vetri delle auto così come impianti fotovoltaici di case e aziende sono completamente saltati. Anche pannelli ultima generazione, particolarmente solidi, non hanno resistito all'impatto. Più che di eventi eccezionali, la tendenza e la frequenza con cui questi avvengono tratteggiano il quadro di una nuova normalità: secondo gli ultimi dati dell’Osservatorio Città Clima di Legambiente, rilasciati in occasione della giornata mondiale dell'Ambiente, la tendenza è in crescita, con 122 fenomeni metereologici estremi verificatisi nei primi 5 mesi del 2023 (+134%) rispetto agli stessi mesi del 2022.



Alessandro Villa, Amministratore Delegato Elmec Solar – l’azienda di Brunello (Va) certificata B Corp che si occupa di energie rinnovabili, progettazione e installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo – spiega come viene costruito un pannello fotovoltaico e che impatto può generalmente sopportare. «Mediamente i moduli fotovoltaici ben fatti sono realizzati con vetro temperato da 3,2mm. Sotto il vetro ci sono poi altri strati: due fogli di EVA, film in materiale plastico che incapsulano, fondendosi, le celle fotovoltaiche posizionate nel mezzo durante il processo di realizzazione del pannello; Il “backsheet”, ovvero la parte posteriore del pannello realizzata con un film plastico ad elevata resistenza (Tedlar). La resistenza di questo pacchetto è molto elevata e viene testata in laboratorio “sparando” sfere di ghiaccio compatto ad una velocità tale da simulare una grandinata importante. Per esempio, i moduli SunPower vengono testati con sfere del diametro di 25mm a 23m/s -circa 80km/h)».

Il meteo estremo e la resistenza dei pannelli

Per quanto riguarda la resistenza, Villa spiega che «la grandine da 2 cm di solito arriva a terra a meno di 70km/h e, quando si parla di grandine, normalmente si tratta di chicchi che hanno un corpo centrale compatto, ma esternamente sono parzialmente disgregati. Pertanto, le sfere da 2,5 cm con cui facciamo i test sono ben sopra alla normalità». Villa rileva però che i fenomeni alle nostre latitudini sono cambiati. «L’emergenza climatica e la tropicalizzazione dei territori ha portato un innalzamento della quota dei cumuli nembi: capita che gli aerei di linea siano costretti ad aggirarli a oltre 10.000 metri, fatto fino a poco tempo fa assolutamente inusuale. La maggiore temperatura e umidità, che durante la salita nella nube aumenta la forza della stessa salita, ha portato ad una maggiore concentrazione dei fenomeni e a sviluppi verticali. La grandine riesce a salire a quote maggiori rispetto al passato, con un aumento della dimensione del chicco e una sua capacità di resistere in discesa per un tempo maggiore. Ne risultano così fenomeni di intensità tale che, se si è colpiti, oltrepassano la tenuta del pacchetto descritto sopra che costituisce il pannello fotovoltaico. Un chicco, anzi, una palla di grandine delle dimensioni di una pallina da tennis, arriva a 120km/h e pesa qualche centinaio di grammi, uno da 10cm arriva a 150km/h e può pesare anche un chilo». Villa spiega che un pannello danneggiato anche gravemente dalla grandine potrebbe ancora funzionare, ma certamente le sue performance sono degradate e quindi è necessario sostituirlo.

Le polizze di assicurazione

Ormai la maggior parte delle compagne assicurative coprono il rischio di danneggiamento a causa di fenomeno metereologici estremi come una grandinata particolarmente violenta. Ci sono polizze dedicate alle aziende, così come ai privati. In media, i prezzi delle polizze variano in base ai danni che si vogliono coprire, alla collocazione geografica (per esempio zone sismiche) – anche se si sta toccando con mano quanto queste distinzioni siano sempre meno efficaci per determinare la “sicurezza” di un territorio -, in base alla potenza dei pannelli fotovoltaici installati e alle dimensioni dell'impianto. Assicurare un impianto fotovoltaico ha un costo che si aggira intorno agli 80 euro a kWh all'anno. Villa aggiunge che, però, è importante dichiarare il valore dell'impianto (concordando cosa si intende per valore, ovvero se quanto si è pagato l'intero impianto o solo i pannelli, per esempio) e pagare il premio, normalmente come incremento del costo complessivo della polizza a copertura dei danni sull'immobile. Solitamente, perché venga riconosciuto, il danno deve aver avuto una magnitudo importante, ovvero essere occorso ad una pluralità di soggetti all'interno di un'area territoriale e deve essere caratterizzato da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile. «Se si è gli unici ad aver subito dei danni, c'è da dimostrare tante cose che avvalorino che il fenomeno era stato eccezionale, anche se estremamente localizzato», conclude Villa.