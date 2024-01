Pannello solare trasparente

L’azienda giapponese InQs ha presentato un pannello solare di nuova generazione completamente trasparente. Lascia passare il 70% della luce che lo colpisce, ma produce elettricità utilizzabile nelle immediate vicinanze o accumulandola in powerwall. L’efficienza non è ancora stratosferica, ma considerato che possono essere installati al posto delle normali finestre e vetrate architettoniche, è comunque un modo interessante di generare energia pulita. Il pannello genera elettricità sia dalla luce in ingresso che da quella in uscita, permettendo quindi anche un riutilizzo della potenza utilizzata per l’illuminazione da interni.

1/11 3/11 Menu