Panorami in blu dal Rome Cavalieri Hilton

“Dreaming Blue” è il tema che ispira le feste al Rome Cavalieri Hilton, un colore che evoca armonia e tranquillità ma anche l'immersione in un mondo onirico e il legame con la natura. Un colore che caratterizza l'albero che accoglie gli ospiti nella hall dell'albergo, sospeso e realizzato solo con luci e fili di nylon che saranno riciclati. Al ristorante stellato La Pergola di Heinz Beck, la ricerca del benessere pervade anche i menù delle feste, ma da non perdere sono anche le creazioni di chef Fabio Boschero al Ristorante Uliveto e i dolci dell'Executive Pastry Chef Dario Nuti. Il 25 dicembre torna il tradizionale Brunch di Natale del Rome Cavalieri, con Babbo Natale che arriverà per i bambini. E per Capodanno, il Gran Galà di San Silvestro del Ristorante La Pergola, quella firmata da Fabio Boschero al Ristorante Uliveto e la serata al Tiepolo Lounge & Terrace con Moët & Chandon Nectar Impérial abbinato a petits fours, canapés, sushi. Pranzo speciale di Capodanno e il 6 gennaio brunch speciale dell'Epifania, che conclude le celebrazioni. Sempre nel

Tiepolo Lounge, l'esperienza del tè natalizio e dell'aperitivo delle feste con cocktail speciali come il “Negroni... in abito blu”, con London N°1 Gin, Vermouth, Italicus Rosolio di Bergamotto e note di pompelmo. Spazio infine al benessere con il rituale per le feste nel Cavalieri Grand Spa Club, il Festivity Glow di Natura Bissè, trattamento illuminante per viso, collo e décolleté che si chiude con un massaggio rilassante per le gambe o per il corpo

