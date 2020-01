Pansa, da cronista di razza a spettatore disincantato Il grande giornalista scomparso domenica a Roma è stato uno dei protagonisti dell’epoca d’oro dell’editoria italiana di Raffaele Liucci

Con Giampaolo Pansa – nato il 1° ottobre 1935 a Casale Monferrato e morto domenica a Roma – scompare uno degli ultimi grandi vecchi della nostra carta stampata. Ripercorrere la sua vita significa aprire uno squarcio sul giornalismo italiano del secondo dopoguerra: un mondo ormai estinto, fatto di orari notturni massacranti, tipografie ruggenti e direttori monarchi assoluti, come Giulio De Benedetti alla «Stampa di Torino». Il neolaureato Pansa vi approda nel dicembre del 60, grazie ai buoni uffici di Alessandro Galante Garrone, suo professore di storia all’università. Pansa resterà sempre un nomade della carta stampata. Nel successivo quarantennio lavorerà infatti per tutte le principali testate italiane («Il Giorno», «Corriere della Sera», «Il Messaggero», «la Repubblica», «Panorama» e «L’Espresso»).

Il primo Pansa ha incarnato come pochi l’archetipo del giornalista sinistreggiante, però mai trinariciuto (diceva allora di collocarsi fra Pci e Psi). Non è un caso che i suoi brillanti e acuti servizi sulla «grande trasformazione», prima e dopo il 68, siano oggi saccheggiati dagli storici. Un privilegio, questo, condiviso con l’arcinemico Giorgio Bocca, da lui chiamato «l’uomo di Cuneo». I due inviati speciali sono stati protagonisti di una delle più grandi rivalità del nostro giornalismo.

Gli anni di piombo rappresentarono per Pansa la sfida professionale più dura. Dopo la strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969), fu uno dei primi «inchiestisti» a smascherare le bugie delle autorità su quella strage «nera». Un’opera di controinformazione, condivisa con Corrado Stajano, Camilla Cederna, Aldo Palumbo e Marco Nozza, poi sfociata nel volume collettaneo Le bombe di Milano (1970). Il giornalista piemontese si sfilerà però dalle campagne più virulente, prima fra tutte quella contro il commissario Luigi Calabresi. Nel 1980, per non aver mai praticato sconti al «partito armato», rischierà addirittura di essere ucciso al posto dell’amico Walter Tobagi.

Approdato al «Corriere della Sera» nell’estate 1973, sarà una delle punte di diamante del nuovo corso impresso dal direttore Piero Ottone. Tra i suoi scoop, una indagine che svelerà agli italiani la dimensione dello scandalo Lockheed, bruciando la concorrenza; e una lunga intervista a Enrico Berlinguer alla vigilia delle elezioni del 1976, nella quale il segretario del Pci cercò di tranquillizzare l’elettorato moderato, confessando di sentirsi più al sicuro sotto l’ombrello della Nato.

In quegli anni trascorsi in via Solferino, Pansa contemplò da vicino il declino della famiglia Crespi, costretta nel 1974 a cedere il quotidiano all’editore Rizzoli, dietro il quale s’intravedeva l’ombra di Eugenio Cefis, presidente della Montedison. Ne trarrà spunto per un memorabile libro uscito nel 1977, Comprati e venduti, ancora oggi una guida indispensabile per comprendere come mai negli anni Settanta molti giornali, abbandonati dagli editori puri, furono degradati a merce da vendere e da comprare: ghiotti bocconi per gli appetiti dei grandi potentati industriali. A pagarne le spese, la libertà di stampa.