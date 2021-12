Pantene premia l’imprenditoria femminile

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’iniziativa “Forti Insieme” - ideata da Pantene in collaborazione con Chiara Ferragni

e il supporto di Women's Forum for the Economy & Society e LVenture Group - è stata lanciata il 6 luglio insieme alla prima capsule collection Pantene by Chiara Ferragni in edizione limitata. È nata con l'obiettivo di sensibilizzare sull'importanza della diversità di genere e inclusione nell'ambito lavorativo e di dare un aiuto concreto alle start up

premiando la migliore idea imprenditoriale al femminile con un contributo complessivo di 75mila euro.

Secondo il brand di haircare incentivare l'imprenditoria femminile oggi è più che mai necessario per risollevare il Paese su fondamenta più giuste e lungimiranti, stimolando la nascita e la crescita di nuove iniziativeal femminile e creando nuove opportunità di occupazione per tutti. In Italia solo il 57% delle donne lavora e nel mondo le donne imprenditrici sono solo il 35%. Eppure non è la vocazione imprenditoriale a mancare: l'85% degli italiani sono convinti che le donne portino un approccio diverso all'innovazione perché la leadership è una questione di talento, non di genere.

Lo dimostra il numero di candidature ricevute, 1.609, che la giuria ha esaminato e valutato. Tra queste sono stati decretati i 10 progetti finalisti: Convforth, DonnexStrada, Duck Internship, Empethy, Factanza, IL3X, Me First, Needo, VoiceMed e Unobravo che è salita sul podio.

Unobravo è una piattaforma che mette in diretto contatto pazienti e psicologi specializzati. Il team, guidato dal ceo Danila Di Stefano, conta più di 1.000 psicologi e psicoterapeuti. Unobravo si è distinta particolarmente per la crescita esponenziale, gli ottimi risultati che ha raggiunto in termini di numero di pazienti e psicologi coinvolti nella piattaforma online in pochissimo tempo e del suo impatto sociale. Il premio di 75mila euro servirà per finanziare l'attività di digital marketing per far conoscere a più persone possibili il loro servizio.

«Il successo dell'iniziativa è legato alla rilevanza e attualità del tema del gender gap nel mondo lavorativo e del bisogno di aiuti e azioni concrete - commenta Valeria Consorte vice ppresident beauty care P&G Italia -. Bisogna continuare a investire nell'imprenditoria femminile perché una società più inclusiva è una società migliore. E ognuno deve fare la sua parte. L'azione di Pantene si unisce al più ampio impegno della Procter & Gamble di investire a livello mondiale 10 miliardi di dollari in questa direzione entro il 2025».