Panzeri, una vita a sinistra e per 15 anni al Parlamento europeo

Pier Antonio Panzeri è approdato per la prima volta a Bruxelles nel 2004 dove è rimasto fino al 2019. Prima la sua carriera politica si è sviluppata all’interno del Pci e del movimento sindacale.

Nato nel 1955 a Riviera d’Adda, in provincia di Bergamo, l’ex europarlamentare ora indagato per corruzione tra la fine degli anni ’90 e all’inizio degli anni duemila era uno dei punti di riferimento della sinistra milanese.

All’epoca ricopriva la carica di segretario della camera del lavoro e ad un certo punto si è parlato di lui anche come possibile successore di Sergio Cofferati alla guida della Cgil. Quando approda a Bruxelles per la prima volta continua a mantenere un forte legame con il territorio e con il mondo del lavoro dell’hinterland milanese. Nel 2009, dopo la sua rielezione all’europarlamento, Panzeri, nell’ambito della commissione esteri, si occupa delle relazioni con il Maghreb ed è anche componente di quella per il mercato unico europeo.

Nel 2014 viene confermato nel suo posto a Strasburgo con oltre 77 mila preferenze. Tra i suoi incarichi nella terza legislatura anche quello di componente della sottocommissione per i diritti umani. Circa a metà della legislatura lascia la delegazione del Pd per rappresentare Articolo 1 sempre all’interno del gruppo dei Socialisti e Democratici europei. Alla fine della sua esperienza da eurodeputato, nel 2019, resta nel campo dei diritti umanitari e fonda la Ong Fight Impunity che guida nella veste di direttore.