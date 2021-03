Paolo Asti, l’architetto «gentile» che coniuga storia ed eco-sostenibilità

4' di lettura

«Poter trasformare per pezzi Milano, città dove sono nato, nel tentativo di migliorarla è sempre stata la molla principale della mia attività»: lo afferma Paolo Asti, titolare dello studio Asti Architetti di via Sant’Orsola a Milano, con 70 progetti all’attivo portati a termine in città in soli 15 anni. Da circa un anno è al lavoro su un incarico delicato e importante, soprattutto per un milanese doc: il restauro della Torre Velasca, simbolo della Milano del Dopoguerra, tutelata come monumento storico...