Paolo Gentiloni 12 dicembre 2016-1 giugno 2018

Il motore della fiducia

Il contrasto dell’evasione fiscale è un elemento fondamentale, non solo per il bilancio pubblico ma perché motore di fiducia. Trasparenza e legalità sono le condizioni essenziali per una ripresa solida, senza le quali i passi avanti dell’economia saranno sempre in discussione