Papa-Biden, agenda su clima, Covid e migranti. Il Presidente: «Mi ha detto di continuare a ricevere la comunione»

Un'incontro lungo, più dei predecessori, 90 minuti. Atmosfera di grande cordialità, che fa trasparire bene il clima di sintonia tra Francesco e Joe Biden, il presidente cattolico oggetto della guerra dei vescovi americani per le sue posizione “pro-choice” per l'aborto. Il Papa e Biden non ne hanno parlato – ha detto lo stesso presidente – ma qualcosa è accaduto. «Abbiamo solo parlato del fatto che era felice che fossi un buon cattolico e che continuassi a ricevere la comunione», ha aggiunto, in riferimento all'iniziativa dei vescovi Usa (si riuniranno nei prossimi giorni a Baltimora) di varare un documento che vieti i sacramenti ai politici che perseguono scelte a favore dell'interruzione della gravidanza. Una analoga iniziativa era stata di fatto stoppata dalla Santa Sede nei mesi scorsi, poco dopo le elezioni presidenziali.

Biden al Papa: «Sei il più grande guerriero per la pace»

«Sei il più grande guerriero per la pace che abbia mai incontrato» ha detto il presidente a Papa Francesco durante l’incontro in Vaticano. Biden ha donato al Pontefice una moneta militare con il sigillo degli Stati Uniti da un lato e quello del Delaware dall’altra, la 261a unità «con cui mio figlio ha servito», ha spiegato il presidente Usa dicendo che il defunto figlio Beau avrebbe voluto che «ti facessi questo dono». E ancora: «E’ stato un onore incontrare Papa Francesco nuovamente oggi in Vaticano. Ringrazio sua Santità per il suo sostegno a favore dei poveri del mondo e per quelli che soffrono per la fame, i conflitti e le persecuzioni».

Nell’agenda anche clima, rifugiati, Covid e migranti

Al centro dei colloqui – riferisce la Santa Sede - «il comune impegno nella protezione e nella cura del pianeta, la situazione sanitaria e la lotta contro la pandemia di Covid-19, il tema dei rifugiati e dell'assistenza ai migranti. Non si è mancato di fare riferimento anche alla tutela dei diritti umani, incluso il diritto alla libertà religiosa e di coscienza». I colloqui - spiega ancora la nota - hanno permesso uno scambio di vedute «su alcune questioni attinenti all'attualità internazionale, anche nel quadro dell'imminente vertice del G20 a Roma, e alla promozione della pace nel mondo tramite il negoziato politico».

L'incontro con il cardinale Parolin

Biden poi ha incontrato il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, ringraziandolo «per la leadership attiva della Santa Sede nella lotta contro la crisi climatica», informa la Casa Bianca. I due «hanno discusso gli sforzi per promuovere il sostegno globale alla vaccinazione anti Covid del mondo in via di sviluppo». Il presidente Usa ha inoltre ringraziato il Vaticano «per aver fatto sentire la propria voce sulle persone ingiustamente detenute, anche in Venezuela e a Cuba». Biden e Parolin, conclude la Casa Bianca, si sono impegnati «a continuare ad usare le loro voci per sostenere le libertà personali e religiose nel mondo».