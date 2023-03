Papa, il celibato? Non sono ancora pronto a rivederlo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul tema del celibato sacerdotale, papa Francesco ribadisce: «Non sono ancora pronto a rivederlo, ma ovviamente è una questione di disciplina, che oggi c’è e domani può non esserci, e non ha niente a che vedere con il dogma». Il Pontefice lo afferma in un’intervista al sito argentino Perfil, in occasione dei dieci anni del pontificato, rilanciata anche dal portale della Santa Sede Vatican News. Francesco precisa così quanto affermato due giorni fa nell’intervista all’altro sito argentino Infobae sul fatto che il celibato, essendo “una disciplina” e “una prescrizione temporanea”, potrebbe essere rivisto.

Nell’intervista al sito argentino ’Infobae’, in occasione del suo decimo anniversario di pontificato, Papa Francesco si era soffermato sul celibato nella Chiesa occidentale per spiegare: «È una prescrizione temporanea… Non è eterna come l’ordinazione sacerdotale… Il celibato, invece, è una disciplina». «Quindi potrebbe essere rivisto?», domanda l’intervistatore Daniel Hadad. «Sì», replica il Papa. A tal proposito il Papa ricorda che «nella Chiesa cattolica ci sono preti sposati: tutto il rito orientale è sposato. Tutto. Tutto il rito orientale. Qui in Curia ne abbiamo uno - mi sono imbattuto proprio oggi - che ha sua moglie, suo figlio. Non c’è contraddizione che un prete si sposi».

«Non credo che senza celibato preti ci siano più vocazioni»

“Non credo”, risponde comunque Francesco alla domanda se una eventuale abolizione del celibato dei sacerdoti possa aumentare il numero delle vocazioni. Per Francesco, in ogni caso, «a volte il celibato può portarti al maschilismo. A un prete che non sa lavorare con le donne manca qualcosa, non è maturo»