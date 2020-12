Il Papa alla Curia: «Mai cedere a conflitti e antagonismi, evitare chiacchiericcio e pettegolezzi» Il flagello dell’emergenza coronavirus, ha detto il Pontefice, «è stato un banco di prova non indifferente e, nello stesso tempo, una grande occasione per convertirci e recuperare autenticità» di N.Co.

L'invito del papa: meno lamentele piu' solidarieta'

Riflettere sulla crisi, ha detto il Papa nel discorso alla Curia romana: «ci mette in guardia dal giudicare frettolosamente la Chiesa in base alle crisi causate dagli scandali di ieri e di oggi». Quante volte, ha affermato Francesco, «anche le nostre analisi ecclesiali sembrano racconti senza speranza. Una lettura della realtà senza speranza non si può chiamare realistica. La speranza dà alle nostre analisi ciò che tante volte i nostri sguardi miopi sono incapaci di percepire». Papa Francesco ha sottolineato come nella Curia siano «molti coloro che danno testimonianza con il loro lavoro umile, discreto, senza pettegolezzi, silenzioso, leale, professionale, onesto». Il «Signore - ha detto - non ha abbandonato il suo popolo, con l'unica differenza che i problemi vanno a finire subito sui giornali, invece i segni di speranza fanno notizia solo dopo molto tempo, e non sempre». Secondo Francesco, «chi non guarda la crisi alla luce del Vangelo, si limita a fare l'autopsia di un cadavere».

Evitare sempre chiacchiericcio e pettegolezzi



«Sarebbe bello se smettessimo di vivere in conflitto e tornassimo invece a sentirci in cammino», ha detto Papa Francesco, precisando che il «cammino ha sempre a che fare con i verbi di movimento. La crisi è movimento, fa parte del cammino. Il conflitto, invece, è un finto cammino, è un girovagare turistico, senza scopo e finalità, è rimanere nel labirinto, è solo spreco di energie e occasione di male». E il primo male a cui ci porta il conflitto, ha detto Francesco, «e da cui dobbiamo cercare di stare lontani, è proprio il chiacchiericcio, ma stiamo attenti a questo, non è una mania che ho, ma è un male che entra e noi ci abituiamo a questo, il pettegolezzo, che ci chiude nella più triste, sgradevole e asfissiante autoreferenzialità, e trasforma ogni crisi in conflitto».

Il Natale della pandemia che ha colpito ciecamente il mondo

«Questo Natale è il Natale della pandemia, della crisi sanitaria, economica sociale e persino ecclesiale che ha colpito ciecamente il mondo intero. La crisi ha smesso di essere un luogo comune dei discorsi e dell'establishment intellettuale per diventare una realtà condivisa da tutti», ha detto papa Francesco nel discorso alla Curia romana, i cui cardinali e superiori ha ricevuto nell'Aula della benedizione per la presentazione degli auguri natalizi. «Questo flagello è stato un banco di prova non indifferente e, nello stesso tempo, una grande occasione per convertirci e recuperare autenticità», ha affermato il Pontefice.

Mai cedere a conflitti e antagonismi

Per Francesco non si deve «confondere la crisi con il conflitto». Alla Curia ha ricordato che la crisi «generalmente ha un esito positivo, mentre il conflitto crea sempre un contrasto, una competizione, un antagonismo apparentemente senza soluzione fra soggetti divisi in amici da amare e nemici da combattere, con la conseguente vittoria di una delle parti». La Chiesa, ha detto, «letta con le categorie di conflitto - destra e sinistra, progressisti e tradizionalisti - frammenta, polarizza, perverte e tradisce la sua vera natura: essa è un Corpo perennemente in crisi proprio perché è vivo ma non deve mai diventare un corpo in conflitto con vincitori e vinti». In questo modo, ha detto, « diffonderà timore, diventerà più rigida, meno sinodale, e imporrà una logica uniforme e uniformante, così lontana dalla ricchezza e pluralità che lo Spirito ha donato alla sua Chiesa». La logica del conflitto «cerca sempre i 'colpevoli' da stigmatizzare e disprezzare e i 'giusti' da giustificare per introdurre la consapevolezza - molte volte magica - che questa o quella situazione non ci appartiene. Questa perdita del senso di una comune appartenenza favorisce la crescita o l'affermarsi di certi atteggiamenti di carattere elitario e di 'gruppi chiusi' che promuovono logiche limitative e parziali, che impoveriscono l'universalità della nostra missione».

La riforma della Chiesa non è come rattoppare un abito

«Sotto ogni crisi c'è sempre una giusta esigenza di aggiornamento», ha detto Papa Francesco nel discorso pre-natalizio alla Curia romana. «Ma se vogliamo davvero un aggiornamento - ha proseguito -, dobbiamo avere il coraggio di una disponibilità a tutto tondo; si deve smettere di pensare alla riforma della Chiesa come a un rattoppo di un vestito vecchio, o alla semplice stesura di una nuova Costituzione Apostolica». Non si tratta «di 'rattoppare un abito' - ha aggiunto -, perché la Chiesa non è un semplice 'vestito' di Cristo, bensì è il suo corpo che abbraccia tutta la storia». La Chiesa «è sempre un vaso di creta - ha osservato il Pontefice - prezioso per ciò che contiene e non per ciò che a volte mostra di sé. Questo è un tempo in cui sembra evidente che la creta di cui siamo impastati è scheggiata, incrinata, spaccata».