Papa: dimissioni? Non sono al centro dei miei pensieri. Dietro le guerre c’è il commercio di armi

«Sono ancora vivo». Il Papa, intervistato da Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha sottolineato a proposito di eventuali dimissioni che non sono «né un pensiero né un desiderio. Le dimissioni sono una possibilità aperta per tutti i papi ,ma non sono al centro dei miei pensieri». E ancora: «Finché mi sento di servire vado avanti», se cambierà la condizione «ci sarà da pensarci», ha aggiunto il Papa in collegamento dalla residenza di Santa Marta.

Papa: israeliani e palestinesi fratelli che si distruggono

«Tutti i giorni chiamo la parrocchia di Gaza e mi dicono le cose terribili che succedono. Quanti arabi morti e quanti israeliani morti, due popoli chiamati ad essere fratelli autodistruggendosi l’un l’altro» ha detto il Papa nell’intervista a Fabio Fazio, parlando della guerra in Medio Oriente.

«Le guerre sono alimentate dal commercio delle armi»

«Il commercio che dà di più è il commercio delle armi. Tante volte le guerre continuano» o diventano più estese «per vendere più armi» o «provare armi nuove» ha ribadito il Papa nell’intervista.

«Il perdono è per tutti, anche per chi fabbrica armi»

«Il Perdono è per tutti. Dio non si stanca di perdonare. Dio perdona sempre » ha detto Papa Francesco. «Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Dio perdona tutti. Il cuore indurito diventa incapace di chiedere perdono. Questa è una cosa brutta. I fabbricatori di armi sono fabbricatori di morte ma il Signore non si stanca di perdonare».

«A volte c’è un prezzo di solitudine da pagare»

«C’è un prezzo di solitudine che devi pagare, a volte le decisioni non sono accettate» ma «la maggior parte delle volte non si accettano le decisioni perché non si conoscono». Lo ha detto il Papa a Fabio Fazio che gli chiedeva se non si sentisse a volte solo per le decisioni assunte, come quella recente sulle benedizioni delle coppie gay.