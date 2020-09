Papa Francesco all’Onu: abolire i paradisi fiscali e ridurre debito ai paesi poveri Il premier Giuseppe Conte: «Il G 20 a guida italiana sarà un momento di rinascita collettiva per la comunità internazionale» dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

Il premier Giuseppe Conte: «Il G 20 a guida italiana sarà un momento di rinascita collettiva per la comunità internazionale»

NEW YORK - La pandemia occasione per ripartire. L’emergenza globale del coronavirus è stata al centro degli interventi di Papa Francesco e del premier italiano Giuseppe Conte nella giornata di venerdì 25 settembre alla 75esima Assemblea Generale dell’Onu. Interventi, come tutti quelli che si sono succeduti in questi giorni nella sala per larga parte vuota, video registrati, per una sessione annuale dell’Assemblea delle Nazioni Unite che nell’anno del coronavirus si svolge in maniera virtuale. Un intervento quello del papa rivoluzionario per certi versi per i continui richiami ai temi economici e sociali della ripartenza e della sfida della comunità internazionale, in un momento di crisi profonda del multilateralismo, per creare una società più equa. Bergoglio ha parlato in spagnolo, la sua lingua madre, a cinque anni di distanza dalla sua visita al Palazzo di Vetro del settembre 2015.

«La crisi attuale è un'opportunità: è un'opportunità per l'Onu, è un'opportunità per generare una società più fraterna e compassionevole - ha detto Papa Francesco. Ci troviamo di fronte ad una scelta tra una delle due vie possibili: una porta al rafforzamento del multilateralismo, espressione di una rinnovata corresponsabilità mondiale, di una solidarietà fondata sulla giustizia e nel compimento della pace e l'unità della famiglia umana». L'altra strada, ha spiegato il papa, «dà preferenza ad atteggiamenti di autosufficienza, nazionalismo, protezionismo, individualismo e isolamento, tralasciando i più poveri, i più vulnerabili, gli abitanti delle periferie esistenziali. E certamente sarà dannoso per l'intera comunità, causando autolesionismo verso tutti».

Ridurre il debito ai paesi poveri

Il Papa ha rinnovato la sua richiesta di ridurre o condonare il debito che pesa nei bilanci dei Paesi in via di sviluppo più poveri.La crisi del Covid ha generato un aumento del debito pubblico in tutto il mondo. Il Fondo Monetario Internazionale stima che i governi in tutto il mondo abbiano deciso piani di aiuti straordinari per sostenere l’economia per 18mila miliardi di dollari. La morsa del debito pubblico pesa ancora di più nei paesi del sud del mondo, con un incremento in questi mesi della povertà estrema nel mondo del 7%, secondo le stime della fondazione Gates. Per questo Papa Francesco ha esortato la comunità internazionale a creare una società più giusta, è il momento per farlo.

Abolire i paradisi fiscali

Bergoglio ha anche esortato i paesi più ricchi a impegnarsi per l’abolizione dei paradisi fiscali, per prevenire l’evasione da parte delle grandi società e il riciclaggio di denaro: «Questo è il momento propizio per rinnovare l’architettura finanziaria internazionale», ha detto. «Il momento per riconsiderare il ruolo delle istituzioni economiche e finanziarie, come quelle nate negli incontri di Bretton Woods dopo la Seconda Guerra Mondiale, «per rispondere al rapido aumento delle diseguaglianze tra i super ricchi e i poveri permanenti».

L’accesso ai vaccini

Francesco ha fatto appello anche a smantellare la logica della «deterrenza nucleare», mentre il progresso tecnologico, con le frontiere avanzate dell'intelligenza artificiale e della robotizzazione generalizzata, «è utile e necessario purché serva a far sì che il lavoro delle persone sia più dignitoso, più sicuro, meno gravoso e spossante». Ribadito anche il richiamo alla politica e al settore privato «ad adottare le misure adeguate a garantire l'accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati». Anche qui, per il Papa, «che sia il più povero, il più vulnerabile« privilegiato nell’accesso ai vaccini. Il tutto nella prospettiva di andare oltre la «cultura dello scarto» che alla fine si traduce in «un attentato contro l'umanità».