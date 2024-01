Papa Francesco: chi ferisce una sola donna profana Dio. La tecnologia sia al servizio della famiglia umana

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Ogni società ha bisogno di accogliere il dono della donna, di ogni donna: di rispettarla, custodirla, valorizzarla, sapendo che chi ferisce una sola donna profana Dio, nato da donna». Lo ha detto Papa Francesco nel corso dell’omelia della Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio nell’ottava di Natale e nella ricorrenza della 57esima Giornata Mondiale della Pace sul tema: “Intelligenza artificiale e pace”. Le donne e le madri possono aiutare il mondo a ritrovare la via della pace: ha sottolineato il Papa nell’omelia della messa a San Pietro nel giorno in cui la Chiesa celebra la Giornata mondiale della pace. «Il mondo ha bisogno di guardare alle madri e alle donne per trovare la pace, per uscire dalle spirali della violenza e dell’odio, e tornare ad avere sguardi umani e cuori che vedono».

In tempi vuoti di pace serve Madre che ricompatti famiglia umana

«I nostri tempi, vuoti di pace, hanno bisogno di una Madre che ricompatti la famiglia umana», ha detto Papa Francesco presiedendo la celebrazione della Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio nell’ottava di Natale e nella ricorrenza della 57ma Giornata Mondiale della Pace.

L’amore non soffoca mai, fa spazio all’altro e lo fa crescere

«L’amore non soffoca mai, l’amore fa spazio all’altro e lo fa crescere», ha detto il Papa Francesco che, al termine della Messa celebrata nella Basilica Vaticana per la Solennità di Maria Santissima Madre di Dio e nella ricorrenza della 57.ma Giornata Mondiale della Pace, si affaccia alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per recitare l’Angelus con i fedeli e i pellegrini riuniti in Piazza San Pietro. Ha augurato “buon anno” ai fedeli. «Anche le nostre mamme, con la loro cura nascosta, con la loro premura, sono spesso magnifiche cattedrali del silenzio - ha ricordato Francesco -. Ci mettono al mondo e poi continuano a seguirci, tante volte inosservate, perché noi possiamo crescere. Ricordiamoci questo: l’amore non soffoca mai, l’amore fa spazio all’altro e lo fa crescere».

Grazie a Mattarella: invoco benedizione di Dio sul suo servizio e sull’Italia

«Ringrazio il presidente della Repubblica italiana per le espressioni augurali che mi ha indirizzato nel suo messaggio di fine anno. Ricambio di cuore invocando la benedizione del Signore sul suo servizio e al Paese», ha detto il Papa, dopo l’Angelus.



Tecnologia sia al servizio della famiglia e costruisca fraternità

«Oggi si celebra la 57a Giornata Mondiale della Pace, che ha per tema ’Intelligenza Artificiale e Pace’. Preghiamo insieme perché queste nuove tecnologie siano al servizio della famiglia umana e aiutino a costruire percorsi di fraternità», ha scritto su X Papa Francesco.