Papa Francesco consegna a Mattarella il premio Paolo VI: «Maestro di servizio e responsabilità»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

«Sono lieto, Signor Presidente, di farmi strumento di riconoscenza a nome di quanti, giovani e meno giovani, vedono in Lei un maestro, un maestro semplice, e soprattutto un testimone coerente e garbato di servizio e di responsabilità»: sono le parole di Papa rivolte al Capo di Stato italiano Sergio Mattarella al quale ha consegnato il Premio internazionale Paolo VI.

Da parte sua Mattarella ha detto: «Vorrei chiedere all’Istituto Paolo VI di destinare la somma collegata al premio alla comunità intitolata a Giovanni XXIII nata in Romagna. Alcune delle sue case d’accoglienza sono state gravemente colpite dall’alluvione dei giorni scorsi. Penso che con il premio più che la mia personale azione si intenda e si è inteso indicare un modo di interpretare l’impegno nella società e nelle istituzioni che in molti hanno praticato e sviluppato ispirandosi alla visione di Paolo Vi e ai suoi insegnamenti, che tante volte ha espressi. E io spero di meritare la valutazione di averli bene interpretati».

Loading...

Il Papa parla di legalità e cita Piersanti Mattarella

Il Papa, nel discorso per il conferimento del Premio Paolo VI al Presidente della Repubblica italiano, ha parlato di legalità e ha citato il fratello Piersanti. «Sempre a proposito di responsabilità, penso a quella componente essenziale del vivere comune che è l’impegno per la legalità. Essa richiede lotta ed esempio, determinazione e memoria, memoria di quanti hanno sacrificato la vita per la giustizia; penso a suo fratello Piersanti, Signor Presidente, e alle vittime della strage mafiosa di Capaci, di cui pochi giorni fa si è commemorato il trentennale», ha detto Francesco.

Papa Francesco consegna a Mattarella il premio Paolo VI Photogallery10 foto Visualizza

Il Papa: l’Emilia-Romagna non ha ceduto al disfattismo

Il Papa ha citato l’esempio dei cittadini dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione. «La responsabilità» come «ci mostrano in questi giorni tanti cittadini dell’Emilia Romagna, chiama ciascuno ad andare contro-corrente rispetto al clima di disfattismo e lamentela, per sentire proprie le necessità altrui e riscoprire sé stessi come parti insostituibili dell’unico tessuto sociale e umano a cui tutti apparteniamo».

Mattarella "La scuola è di tutti e deve essere per tutti"

La tentazione della politica di salire sul piedistallo

Francesco ha richiamato il valore della politica che deve essere sempre un “servizio” al bene comune. «Eppure, sappiamo bene quanto ciò non sia facile e come la tentazione diffusa, in ogni tempo, anche nei migliori sistemi politici, sia di servirsi dell’autorità anziché di servire attraverso l’autorità. Com’è facile salire sul piedistallo e com’è difficile calarsi nel servizio degli altri!», ha detto Francesco.