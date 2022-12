Papa Francesco e la rinuncia in caso di malattia: una mossa per spiazzare l’opposizione

Ascolta la versione audio dell'articolo

A dieci anni (quasi) dall’elezione e molta acqua passata sotto i ponti, Francesco ancora una volta spiazza tutti, avversari interni in testa. Nell’intervista al quotidiano conservatore spagnolo Abc (anche questa scelta probabilmente non è casuale) dice che ha già firmato da molto tempo la lettera di dimissioni in caso di impedimento per problemi di salute, una lettera che - aggiunge, concedendo un po’ anche allo spettacolo - non sa che fine abbia fatto. Lo aveva fatto anche Paolo VI, dice, e forse anche Pio XII. I quali tuttavia non fecero mai interviste, al contrario di Bergoglio che ne rilascia moltissime, questa settimana due. Francesco è molto abile nella comunicazione e sa sempre come dare un spunto di riflessione, e questa volta pare abbia voluto mettere anche un tassello nelle faccende di governo,

Le voci strumentali fatte circolare su possibili dimissioni

Da oltre un anno - dopo l’operazione al colon del luglio 2021 - sono fatte circolare ad arte voci e rumors strumentali su possibili dimissioni, sia per problemi di salute che di età o altro. In realtà lui non ci pensa affatto, e anche se viaggia in sedia a rotelle perché non si vuole operare al ginocchio, nel complesso sta bene per un uomo di 86 anni visibilmente non sportivo. Le voci sono messe in giro da chi vorrebbe le dimissioni e arrivare ad un conclave dove cercare di coalizzare le correnti - specie di origine americana - avverse al Papa, che nel frattempo ha modificato a fondo la struttura del Sacro Collegio dei cardinali. Parlando di lettera già firmata di fatto supera a destra – in tutti i sensi – i suoi oppositori, gli scarica la pistola, li rende superflui. E tantopiù con un’intervista ad un giornale autorevole spagnolo, molto letto nel mondo a lui meno vicino.

A breve l’anniversario dei 10 anni di pontificato

Ecco quindi che il decennale del pontificato – ricorrerà il 13 marzo, ma siamo già in aria di anniversario – più che parlare di un bilancio delle cose fatte sarà contrassegnato da quello che non avverrà: le dimissioni. Ratzinger ha 95 anni, il suo stato di salute è precario, ma ancora interagisce con il mondo esterno, e questo almeno per il momento esclude ogni ipotesi. Dopo si vedrà, ma Bergoglio è super-attivo, viaggia di continuo, evita i paesi cattolici europei (non è mai stato in Francia, Spagna, Germania, Austria, oltre che Regno Unito), va in Africa e in Asia, terre dove nomina cardinali che in qualche caso non hanno mai messo piede a Roma. La sua vita è frenetica, incontra di continuo persone da ogni dove, ha scadenze importanti davanti, la maggiore il Giubileo del 2025, tra due anni. Quindi di rinuncia al pontificato ne parla e ne fa parlare, ma nulla di più.