Papa Francesco ha già lasciato il Gemelli

Papa Francesco ha lasciato il Policlinico universitario Gemelli ed è già rientrato a Casa Santa Marta, dopo l’esame effettuato stamane. A quanto apprende l’ANSA, il Pontefice ha lasciato in auto l’ospedale alle 11.20 ed è entrato in Vaticano, dalla porta del Perugino, alle 11.40.

Intorno alle 10.40 di oggi 6 giugno, Papa Francesco era entrato al Policlinico Gemelli per una visita di controllo. Secondo quanto si apprende, Bergoglio si sarebbe trovato al Cemi, il Centro di Medicina dell’Invecchiamento del policlinico universitario. Lo scorso marzo papa Francesco era stato ricoverato al Gemelli per alcuni giorni in seguito ad un’infezione respiratoria.

Esame programmato

Il Pontefice si è recato al policlinico universitario per effettuare un esame diagnostico. Si tratterebbe di un esame di medicina nucleare necessario per fornire informazioni su organi interni e tessuti.

I precedenti ricoveri

Il 4 luglio 2021 fu sottoposto ad un intervento chirurgico programmato al Gemelli per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, operazione perfettamente riuscita (dieci giorni di ricovero) ma molto laboriosa e con strascichi specie dovuti all’anestesia. Il Pontefice soffre poi per il dolore ad un ginocchio che - in assenza di interventi chirurgici, che lui rifiuta – lo costringe da oltre un anno sulla sedia a rotelle. Da ricordare che all'età di ventun anni, a causa di una grave forma di polmonite, gli venne asportata la parte superiore del polmone destro. Infatti, a quell'epoca, malattie polmonari come infezioni fungine o polmoniti erano curate chirurgicamente per la scarsità di antibiotici.