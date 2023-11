Papa Francesco: non mi affaccio alla finestra per una infiammazione ai polmoni

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Oggi non posso affacciarmi dalla finestra perché ho questo problema di infiammazione ai polmoni. A leggere la riflessione sarà monsignor Braida che le conosce bene perché è lui che le fa e le fa sempre così bene. Grazie tante per la vostra presenza». Lo ha detto Papa Francesco appena iniziato il collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta per la recita dell’Angelus. Il Pontefice non ha comunque rinunciato al suo appuntamento con i fedeli, anche se in collegamento da Casa Santa Marta. Il 25 novembre il Pontefice aveva dovuto annullare tutte le udienze in programma. Nel pomeriggio è stato sottoposto anche a una Tac presso l’ospedale Gemelli Isola Tiberina, che ha escluso il rischio di possibili complicazioni polmonari.

Grazie a Dio per la tregua, ora più aiuti umanitari e si insista sul dialogo

«Oggi ringraziamo Dio perché tra Israele e Palestina c’è finalmente una tregua e alcuni ostaggi sono stati liberati. Preghiamo che lo siano al più presto tutti, pensiamo alle loro famiglie. Che entrino a Gaza più aiuti umanitari e che si insista nel dialogo. É l’unica via per avere pace. Chi non vuole dialogare non vuole la pace», ha sottolineato Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus.



A rischio future generazioni, sabato sarò a Dubai per Cop28

«Oltre che dalla guerra il nostro mondo è minacciato da un altro grande pericolo quello climatico che mette a rischio la vita sulla terra specialmente le future generazioni e questo è contrario al progetto di Dio, che ha creato ogni cosa per la vita. Perciò il prossimo fine settimana mi recherò negli Emirati Arabi Uniti per intervenire sabato alla Cop28 di Dubai. Ringrazio tutti coloro che accompagneranno questo viaggio con la preghiera e con l’impegno di prendere a cuore la salvaguardia della casa comune», ha sottolineato il Ponteficedopo la recita dell’Angelus in collegamento dalla cappella di Casa Santa Marta.

Amare Gesù significa servirlo nei più piccoli e poveri

«Secondo i criteri del mondo gli amici del re dovrebbero essere quelli che gli hanno dato ricchezze e potere, che lo hanno aiutato a conquistare territori, a vincere battaglie, a farsi grande fra gli altri sovrani, magari a comparire come una star sulle prime pagine dei giornali o sui social, e a loro egli dovrebbe dire: ’Grazie, perché mi avete reso ricco e famoso, invidiato e temuto’. Questo secondo i criteri del mondo. Secondo i criteri di Gesù, invece, gli amici sono altri: sono coloro che lo hanno servito nelle persone più deboli». Lo ha detto papa Francesco all’Angelus - oggi letto in sua vece da mons. Paolo Braida in collegamento video dalla cappella di Casa Santa Marta, a causa dello stato influenzale con infiammazione ai polmoni di cui soffre il Pontefice -, commentando il Vangelo della solennità di Cristo Re, che «ci parla del giudizio finale e ci dice che esso sarà sulla carità».

Il Papa: "Liberate gli ostaggi, corridoi umanitari a Gaza"

Il Figlio dell’uomo è un re che chiama i poveri fratelli

«Il Figlio dell’uomo - ha spiegato Francesco - è un Re completamente diverso, che chiama i poveri ’fratelli’, che si identifica con gli affamati, gli assetati, gli stranieri, gli ammalati, i carcerati». «È un Re sensibile al problema della fame, al bisogno di una casa, alla malattia e alla prigionia - ha proseguito -: tutte realtà purtroppo sempre molto attuali. Affamati, persone senza tetto, spesso vestite come possono, affollano le nostre strade: le incontriamo ogni giorno. E anche per ciò che riguarda infermità e carcere, tutti sappiamo cosa voglia dire essere malati, commettere errori e pagarne le conseguenze».